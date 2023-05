Belle commande italienne pour Airbus Helicopters

(Boursier.com) — Le premier opérateur italien d'aviation d'affaires, Air Corporate, a passé une commande ferme auprès d'Airbus Helicopters pour 43 appareils. De quoi en faire la plus importante commande jamais enregistrée par le groupe européen en Italie. Le contrat, dont les détails financiers n'ont pas été dévoilés, porte sur la fourniture de 40 appareils de type H125/130 et trois ACH160. Les hélicoptères seront livrés au cours des prochaines années et seront utilisés pour transporter des passagers et lors de missions d'utilité publique. Les hélicoptères Airbus volent en Italie depuis 50 ans et la société est un acteur clé du marché italien avec 90 clients et une flotte de plus de 240 hélicoptères en service.