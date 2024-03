Believe : une tierce partie intéressée par un rachat ?

(Boursier.com) — Believe s'adjuge 4,5% à 15,5 euros en cette fin de semaine alors que le roi de la musique en ligne s'apprête à quitter la cote parisienne moins de trois ans après son arrivée. Reste à savoir qui raflera la mise. Alors qu'un consortium composé de plusieurs fonds gérés par TCV, EQT ainsi que Denis Ladegaillerie, PDG de la société, souhaite lancer une OPA à un prix de 15 euros par action, une surenchère pourrait avoir lieu.

Le Conseil d'administration de Believe a en effet reçu une manifestation d'intérêt exploratoire, préliminaire et non engageante, de la part d'une partie intéressée cherchant à accéder à des informations confidentielles et à engager un dialogue en vue de potentiellement formuler une offre plus attractive pour la Société et ses actionnaires. "La partie intéressée a indiqué qu'elle devrait être en mesure de valoriser les actions de Believe à un minimum de 17 euros par action, tout en soulignant que, à ce stade, son approche ne constituait pas une offre, n'impliquait aucune obligation de faire une offre, et ne manifestait pas une intention de faire une offre". Le Comité Ad-Hoc examinera avec la partie intéressée si cette dernière envisage des démarches supplémentaires.

Stifel expliquait dernièrement que depuis son introduction en Bourse il y a deux ans et demi, Believe a depuis non seulement dépassé son business plan en termes de croissance et de marges mais a également continué de gagner des parts de marché auprès des majors de l'industrie musicale. Même si le groupe a récemment connu un ralentissement marqué mais temporaire de la croissance de ses ventes en raison d'effets de change très défavorables, Believe voit actuellement sa croissance s'accélérer à nouveau, à l'instar de Spotify. Selon le broker, le prix de l'offre représente une décote de près de 25% par rapport à la juste valeur actuelle basée sur des multiples sectoriels et un DCF conservateur). Believe intéresserait également les Majors, qui pourraient débourser jusqu'à 40 euros par action pour acquérir la société...

Mais si le marché considère l'offre du Consortium un peu chiche (l'IPO avait eu lieu à 19,5 euros par titre), ce dernier semble avoir toutes les cartes en mains pour sortir le titre de la cote. Il devrait en effet détenir des blocs représentant 71,92 % du capital social et 77,42 % des droits de vote théoriques de la société une fois l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires.