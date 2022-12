Believe : une année historique en Allemagne

(Boursier.com) — Believe annonce une performance remarquable en Allemagne en 2022, où le Groupe est devenu le 3e acteur du marché du streaming sur le répertoire local. L'année est également marquée par des succès exceptionnels pour les artistes et labels locaux que le Groupe accompagne dans tous les genres musicaux.

Cette performance historique est le résultat de l'investissement constant de Believe dans son expertise digitale comme dans ses équipes locales sur le 4ème marché mondial de la musique, depuis l'ouverture de ses bureaux à Hambourg en 2009. Elle constitue également une excellente illustration du succès de la stratégie commerciale du Groupe, consistant à développer progressivement les principaux genres musicaux du pays dans le monde digital, qu'ils soient digitaux par nature comme l'urbain, ou plus traditionnels comme le métal et le rock.

Par croissance organique ou via des acquisitions stratégiques, Believe est également devenu le 2e acteur du marché du hip hop en Allemagne. Son label de métal Nuclear Blast a été nommé Label de l'Année par l'influenceur Nik Nocturnal, après avoir joué un rôle déterminant dans le succès du groupe de heavy metal suédois Sabaton, dont l'album est devenu no1 des charts allemands.

L'Allemagne est le 2e marché du Groupe Believe en terme de chiffre d'affaires, représentant 15,3% du chiffre d'affaires du Groupe au premier semestre 2022. Grâce au succès de son modèle d'exécution, Believe a pu croître plus rapidement que le marché allemand de la musique numérique ces dernières années. Au 1er semestre 2022, le revenu total du Groupe a augmenté de 13% en Allemagne, avec une croissance du revenu digital d'environ 25%, alors que le marché du streaming allemand a augmenté de +9,1%.