Believe : un broker veut toujours y croire

(Boursier.com) — Believe reprend 0,8% à 8,37 euros ce vendredi, alors que le broker Goldman Sachs reste à l'achat sur le dossier avec un objectif de cours toutefois ramené de 13,80 à 12,80 euros, après un premier semestre marqué par un CA du groupe qui a augmenté de 17,9% pour atteindre 415,4 millions d'euros, reflétant une croissance organique de +17,5%.

Le changement de périmètre lié à l'intégration de Sentric a ajouté 7,5 ME de chiffre d'affaires (ajoutant environ 2% à la croissance du chiffre d'affaires au 1er semestre 2023), mais cette contribution positive a été atténuée par un effet de change négatif lié à la dépréciation de la livre turque. Le chiffre d'affaires de Sentric a été comptabilisé dans les ventes non numériques, qui ont donc fortement augmenté au 1er semestre 2023 (+32,9%), dont +11% de croissance organique.

La baisse continue des ventes physiques a été entièrement compensée au début du semestre par une forte augmentation des activités de merchandising, de branding et autres.

L'Ebitda ajusté du groupe a plus que doublé au 1er semestre pour atteindre 24,2 ME (11,7 ME au 1er semestre 2022). La marge d'Ebitda ajusté s'est élevée à 5,8% (3,3% au 1er semestre 2022) grâce à l'augmentation de la marge d'Ebitda ajusté des segments et à un meilleur amortissement des coûts de la Plateforme Centrale, et était par conséquent au niveau de l'objectif de moyen terme (une marge d'Ebitda ajusté comprise entre 5% et 7% d'ici 2025).

Environnement difficile

Les dépréciations et amortissements se sont élevés à 21,2 ME au 1er semestre, relativement stables par rapport au 1er semestre 2022 (20,2 ME), en raison de la suspension de la stratégie d'acquisition l'année dernière qui n'a repris qu'au 1er semestre. La variation du fonds de roulement était négative de 42,9 ME, reflétant une augmentation des avances aux artistes et aux labels qui ont augmenté de 75,7 ME par rapport à fin décembre 2022. La trésorerie au bilan s'élevait à 210,2 ME à fin juin 2023 (263,4 ME à fin juin 2022 et 303,3 ME à fin décembre 2022), reflétant principalement l'acquisition de Sentric et l'augmentation des avances aux artistes et labels...

Dans l'environnement actuel, qui reste plus difficile, le groupe continue de gérer ses liquidités avec attention et devrait probablement allouer davantage de trésorerie aux avances plutôt qu'aux acquisitions au cours des prochains mois, optant ainsi pour des opportunités offrant le meilleur rendement (la moyenne historique du retour sur investissements des avances versées aux labels est de 31%) et des perspectives de croissance de chiffre d'affaires plus attrayantes...

Perspectives ajustées

Au second semestre, Believe a maintenu les hypothèses qui sous-tendent le scénario de croissance du Groupe pour 2023 présenté en mars, à savoir : croissance continue du 'streaming' par abonnement, gains de parts de marché supplémentaires et monétisation plus faible du streaming financé par la publicité. Compte tenu des effets devises négatifs intégrés dans les revenus versés par les partenaires numériques (estimé à environ -9% pour le S2'23), le Groupe est prudent quant à sa croissance organique.

Le groupe va poursuivre ses efforts pour améliorer son efficacité, ce qui impactera positivement la rentabilité sur l'année. Le Groupe anticipe ainsi désormais pour 2023 :

- une croissance organique de +14% (+18% attendu initialement). Hors impacts devises négatifs, cette croissance organique serait d'environ +19,5%.

- une nouvelle amélioration de la marge d'Ebitda ajusté : environ 5,5% (5% attendu initialement).

Opportunités commerciales

L'attractivité renforcée du groupe génère un niveau plus élevé d'opportunités commerciales attractives et donc d'avances... Au 2e semestre, le groupe continue de privilégier le financement d'avances par rapport aux acquisitions compte tenu de leur retour sur investissement très attractif et de leur soutien à la croissance future du chiffre d'affaires. Par conséquent, Believe prévoit désormais un cash-flow libre négatif sur l'année 2023, avec un cash-flow libre positif au 2ème semestre 2023.

Malgré l'environnement actuel, Believe a confirmé sa trajectoire moyen terme telle qu'annoncée lors de l'IPO... Celle-ci comprend un TCAM 2021-2025 entre 22% et 25% et une marge d'Ebitda ajusté de 5% à 7% pour le Groupe d'ici 2025, impliquant une marge d'Ebitda ajusté des segments avant prise en compte des coûts de la Plateforme Centrale de 15% à 16%. Believe réitère sa confiance en sa capacité à atteindre son objectif long terme d'une marge d'Ebitda ajusté d'au moins 15%..