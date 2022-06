Believe : retour d'Assemblée générale

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale de Believe s'est tenue, le 20 juin à 15h, sur première convocation, à l'Hôtel Paris Saint-Ouen, à Saint-Ouen, sous la présidence de Denis Ladegaillerie, Président-Directeur général de la Société. Le quorum s'est établi à 91,11%.

Toutes les résolutions proposées par le Conseil d'administration ont été adoptées, et notamment :

- l'approbation des comptes sociaux et consolidés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;

- l'affectation du résultat au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;

- la nomination du Fonds Stratégique de Participations en qualité d'administrateur ;

- l'approbation des informations visées au Code de commerce ;

- l'approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ou attribués au titre du même exercice à Denis Ladegaillerie, Président-Directeur général ;

- l'approbation de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux et des administrateurs ;

- l'autorisation consentie au Conseil d'administration en vue d'opérer sur les actions de la Société ; et

- les autorisations et délégations consenties au Conseil d'administration relatives aux opérations de réduction ou d'augmentation de capital.

Le résultat détaillé des votes et la retransmission de l'Assemblée Générale seront disponibles sur le site Internet de la Société dans la rubrique "Assemblée générale".