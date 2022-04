Believe renouvelle ses accords avec Tencent Music et NetEase Cloud Music

(Boursier.com) — Believe renouvelle ses accords avec les plateformes numériques chinoises Tencent Music Entertainment (TME) et NetEase Cloud Music, renforçant ainsi la large gamme de services qu'elle fournit à ses labels et artistes localement.

Les accords renouvelés permettront d'élargir les opportunités de développement sur ces plateformes offertes aux artistes locaux et internationaux de Believe, partenaire de la première heure de ces plateformes, devenu l'un des premiers groupes à mettre à disposition les statistiques de flux de streams quotidiens de TME et NetEase Cloud Music, permettant ainsi à ses labels et artistes de piloter, en temps réel, leurs performances sur les plateformes.

Sylvain Delange, directeur général APAC chez Believe, a déclaré : "Nous sommes ravis d'avoir renouvelé nos accords avec TME et NetEase Cloud Music. La Chine est l'un des marchés musicaux les plus domestiques au monde, avec une forte consommation d'artistes locaux, par des publics locaux sur des plateformes locales, ce qui est totalement aligné avec la vision et les valeurs fondamentales de Believe de soutien des artistes locaux sur leurs propres marchés. Je suis très enthousiaste à l'idée que nos labels et nos artistes puissent bénéficier de nouvelles opportunités d'atteindre des audiences plus larges grâce à ces partenariats, et je suis impatient de développer encore plus nos activités en Chine à l'avenir".