Believe : relèvement de la guidance annuelle

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du S1 2021 de Believe a progressé de 33% pour atteindre 260 ME contre 196 ME au S1 2020, reflétant principalement une forte croissance organique à +30%.

Dans l'ensemble, Believe a bénéficié des tendances structurelles favorables de l'industrie du streaming et de son positionnement sur des marchés en forte croissance, tirant parti de ses investissements accrus dans son activité commerciale et marketing au cours des 24 derniers mois.

L'EBITDA ajusté est positif sur le semestre atteignant 7 ME au S1 2021 contre une perte de 6 ME au S1 2020, malgré une augmentation des investissements dans la plateforme centrale au premier semestre 2021.

Le résultat d'exploitation est de -14 ME contre -17 ME.

Sur la base de la croissance enregistrée par Believe au premier semestre, le groupe prévoit de dépasser sa prévision de croissance organique annuelle initialement fixée à +20% et anticipe désormais une croissance organique d'au-moins 23% en 2021.

En raison d'attentes de croissance organique plus élevées, le groupe anticipe également une marge d'EBITDA ajusté en 2021 légèrement supérieure à celle de 2020 contre une attente initiale pour 2021 d'être en ligne avec 2020.

Comme Believe continuera d'investir de manière substantielle dans son développement commercial et marketing et sa plate-forme centrale pour soutenir la forte croissance de ses activités, l'expansion de la marge en 2021 par rapport à 2020 devrait rester modérée...