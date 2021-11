Believe : relève ses objectifs après une bonne performance trimestrielle

(Boursier.com) — Au 3ème trimestre, Believe réalise un chiffre d'affaires de 144 millions d'euros (113 ME au 3e trimestre 2920). Il progresse de +27,1%. Sur le trimestre, Believe a renforcé son attractivité en accélérant l'innovation numérique et en développant de nouvelles solutions technologiques de premier plan.

La forte performance du 3è trimestre démontre l'attractivité inégalée de Believe au service des artistes et labels en recherche de solutions et d'expertise numériques, à chaque étape de leur développement. Les ventes numériques ont à nouveau surperformé le marché sur le trimestre grâce aux investissements dans nos activités commerciales et marketing localement, qui se sont traduits par un niveau record de nouvelles signatures dans les pays concernés.

Avec la forte croissance du 3e trimestre, Believe devrait rester sur cette trajectoire en raison des tendances structurelles du marché.

En raison d'un taux de croissance organique plus élevé, le Groupe s'attend désormais à publier une marge d'Ebitda ajusté supérieure à 3% pour 2021, un niveau nettement supérieur à celui de 2020, qui était de 1,7% (contre l'indication précédente de "légèrement supérieure à la marge 2020"). Believe va continuer d'investir considérablement dans son développement commercial et marketing et dans sa plateforme centrale afin de soutenir la forte croissance de ses activités et par conséquent, l'expansion de la marge restera limitée.