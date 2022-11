Believe rehausse ses objectifs 2022

(Boursier.com) — Believe a enregistré un chiffre d'affaires de 197 millions d'euros au 3e trimestre 2022, en augmentation sur un an de +36,9% et reflétant principalement une forte croissance organique (+37,6%). Au 3e trimestre 2022, les ventes numériques ont représenté 93,7% du chiffre d'affaires du Groupe et ont augmenté de +39,6% d'une année sur l'autre, grâce à la croissance continue du streaming payant, notamment sur les marchés émergents, et à une meilleure monétisation des services de streaming financés par la publicité, même si le taux de croissance de ces derniers s'est ralenti par rapport aux trimestres précédents comme attendu. Believe explique que sa croissance a été amplifiée par des gains de parts de marché supplémentaires sur les principales plateformes de streaming, tant dans les pays matures que dans les pays émergents, grâce au renforcement des capacités locales et à l'expertise de Believe dans le développement de l'audience et de la monétisation numérique des artistes et des labels.

Believe a connu une forte croissance depuis janvier avec une hausse du chiffre d'affaires de +35,9% à 404,1 ME sur les neuf premiers mois de l'année, reflétant principalement une croissance organique de +36,3% pour la période se terminant à fin septembre. La croissance organique a atteint +39,2% en dehors de la Russie et de l'Ukraine. Les ventes non numériques ont continué de croître notamment grâce au merchandising et aux activités live en France.

Believe anticipe désormais que sa croissance organique dépassera +30% en 2022, un niveau supérieur aux attentes présentées le 3 août 2022 (environ +29%) et supérieur également à la fourchette présentée lors de l'introduction en bourse pour la période 2021-2025 (+22% à +25%). Cet objectif suppose que la croissance du chiffre d'affaires des activités russes et ukrainiennes reste en ligne avec le niveau atteint au 3e trimestre 2022. Cela inclut également un impact positif d'environ 2% lié à l'extension des accords de services concernant Play Two, Jo&Co (France), Think Music (Inde) et VMAG (Philippines), qui a été conclue dans le cadre des partenariats stratégiques signés avec ces sociétés au quatrième trimestre 2021.

En raison d'une croissance organique plus élevée qu'attendue précédemment, Believe table désormais une marge d'EBITDA ajusté d'environ 4,5%, un niveau supérieur aux attentes précédentes d'une marge stable par rapport à la marge de l'année dernière (2021 : 4%), car les coûts de la Plateforme Centrale seront mieux amortis. Comme la priorité reste l'accélération des investissements, l'amélioration annuelle de la marge reste graduelle. Believe a l'intention de continuer à investir de manière significative dans la Plateforme Centrale et ses équipes locales dans les années à venir pour alimenter sa future croissance rentable, tout en gérant activement le cycle d'investissement dans le but d'améliorer encore l'efficacité.

Le Groupe confirme également qu'il générera un solide cash-flow libre positif pour l'ensemble de l'année. Cela proviendra d'une variation positive du besoin en fonds de roulement et d'une baisse des dépenses d'investissement en % du chiffre d'affaires. En outre, le flux de trésorerie disponible bénéficiera d'un versement annuel d'environ 20 millions d'euros de la part de l'un de ses partenaires numériques, qui a été renouvelé au 3e trimestre 2022.

Plus généralement le plan stratégique visant à construire la meilleure entreprise pour accompagner les artistes et les labels dans la musique numérique est annoncé en bonne voie et le Groupe confirme sa trajectoire moyen terme telle qu'annoncée lors de l'introduction en bourse. Believe reste donc confiant dans sa capacité à atteindre son objectif long terme d'une marge d'EBITDA ajusté de 15%.