Believe prend une participation majoritaire dans Jo&Co

(Boursier.com) — Believe entre au capital de Jo&Co à hauteur de 51%. Le Groupe consolide ainsi sa position sur le marché français, le 6e plus gros marché mondial (Source MiDIA 2020), tout en poursuivant la diversification de son catalogue. Cette opération va permettre à Jo&Co d'accélérer sa croissance sur le digital tout en conservant sa propre direction artistique.

Jo&Co apporte son savoir-faire pour identifier les nouveaux talents à l'univers affirmé, à l'image de Claudio Capéo, Hoshi, les Frangines, ou encore Gjon's Tears. Spécialisé sur la pop et la variété, Jo&Co s'ouvre également à de nouveaux projets à fort potentiel international et notamment en dance et électro. Le label a construit en quelques années un catalogue de qualité et l'équipe a acquis une forte réputation se positionnant comme un des principaux labels indépendants français. Le label trouve en Believe un partenaire qui partage sa vision de l'industrie et qui offre une plateforme de développement unique pour accompagner les artistes à chaque étape de leurs carrières.

Jo&Co va bénéficier de l'innovation technologique et de l'expertise digitale de Believe pour accélérer sa transition numérique. Les artistes de Jo&Co auront désormais accès à toutes les solutions développées par Believe pour accroître leurs audiences et maximiser leur monétisation sur le digital en France et à l'international. Believe assurera également la distribution de tous les artistes du label. Believe pourra également accompagner les artistes du label pour développer leurs activités de branding et de live.

Believe acquiert une participation majoritaire dans Jo&Co à hauteur de 51%.

Sébastien Saussez, fondateur de Jo&Co, continuera d'assurer la direction générale du label.