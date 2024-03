Believe : Point sur l'acquisition par le Consortium composé de Denis Ladegaillerie, EQT et TCV, d'un bloc de 71,92% du capital

(Boursier.com) — Denis Ladegaillerie, le fonds EQT X et des fonds conseillés par TCV ont annoncé avoir formé un consortium en vue de lancer, par l'intermédiaire d'une entité dédiée une offre publique d'achat sur les actions de Believe à un prix par action de 15 euros, suite à l'acquisition de blocs représentant 71,92% du capital et 77,42% des droits de vote théoriques de la société.

Conformément aux termes des accords d'acquisition conclus avec TCV Luxco BD S.à r.l., XAnge et Ventech, actionnaires historiques de Believe, BidCo a décidé de lever la condition suspensive de l'avis motivé sur l'Offre (recommandant aux actionnaires d'y répondre favorablement) par le Conseil d'administration telle que prévue dans ces accords. Par conséquent, la réalisation des Acquisitions de Blocs reste uniquement soumise à l'obtention des autorisations au titre du contrôle des concentrations, pour lesquelles les notifications ont désormais été effectuées et qui devraient être obtenues dans les meilleurs délais.

Suite à la réalisation des Acquisitions de Blocs, le Consortium déposera une offre publique d'achat obligatoire, au prix de 15 euros en numéraire, sur les actions restantes de Believe en circulation à ce moment-là et, si les conditions légales sont remplies à l'issue de l'offre, demandera la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire.

La réalisation des Acquisitions de Blocs devrait intervenir au cours du deuxième trimestre 2024, et le dépôt de l'offre subséquente peu de temps après...