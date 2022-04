Believe nomme Alex Kennedy au poste de DG pour le Royaume-Uni

(Boursier.com) — Believe , l'un des leaders mondiaux de la musique numérique, annonce la nomination d'Alex Kennedy au poste de Directeur Général pour le Royaume-Uni, confirmant ainsi son investissement dans le 4ème marché mondial de la musique.

Reportant à Denis Ladegaillerie, Fondateur et PDG de Believe, Alex Kennedy dirigera les trois secteurs d'activité de Believe au Royaume-Uni : "Solutions Premium" (y compris "Label and Artist Solutions" et "Artist Services") et "Solutions Automatisées" (TuneCore), et aura pour mission d'affiner la stratégie de fusions et acquisitions du Groupe dans la région. Dans ce rôle, Alex Kennedy sera chargé de définir les meilleures stratégies pour accélérer la croissance, de mettre le savoir-faire et l'expertise numériques inégalés de Believe au service des artistes et des labels britanniques et de continuer à renforcer nos relations de qualité avec les plateformes de streaming (DSPs).