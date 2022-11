Believe : le marché recommence à y croire !

(Boursier.com) — Believe grimpe de près de 7% à 9,60 euros au lendemain de la présentation de ses revenus trimestriels et du relèvement de la guidance 2022. Le spécialiste de la musique numérique a enregistré un chiffre d'affaires de 197 millions d'euros au 3e trimestre, en augmentation de 36,9%, et reflétant principalement une forte croissance organique (+37,6%).

Believe anticipe désormais que sa croissance organique dépassera 30% en 2022, un niveau supérieur aux attentes présentées le 3 août dernier (environ +29%), et supérieur également à la fourchette présentée lors de l'introduction en bourse pour la période 2021-2025 (+22% à +25%).

Oddo BHF réitère son opinion 'neutre' sur le titre avec un objectif de cours ajusté de 12,5 à 13 euros. Le broker table sur un TMVA de 23% d'ici 2025. Les soutiens à cette croissance sont: la poursuite de la progression du streaming, le positionnement sur le segment le plus dynamique (artistes indépendants) mais aussi la forte attractivité du modèle de Believe pour les artistes (taux de retour attractifs, investissements marketing importants et non conservation des droits). L'analyse estime toutefois toujours que les objectifs de marge long terme ne seront pas atteints à croissance constante...