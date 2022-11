Believe : le FSP augmente sa participation

(Boursier.com) — Le Fonds Stratégique de Participations (FSP), un des actionnaires de référence de Believe depuis l'introduction en bourse en juin 2021, renforce sa participation au capital de la société et témoigne ainsi de sa volonté d'accompagner le développement d'un des leaders de la musique numérique. Depuis son lancement en 2013, le Fonds Stratégique de Participations (FSP), financé par sept grandes compagnies d'assurance françaises, apporte à des entreprises représentatives de l'excellence française, du capital stable pour créer de la valeur durable. Géré par la société de gestion ISALT, le FSP prend des participations significatives et de long terme au capital de ces sociétés et participe à leur gouvernance en siégeant à leur conseil d'administration. Le FSP était entré au capital de Believe à l'occasion de son introduction en bourse en juin 2021 en qualité d'investisseur de référence, et détient à ce jour près de 4% du capital. Le fonds est administrateur de la société et est représenté au conseil par Cécile Frot-Coutaz. Le FSP réaffirme son engagement aux côtés de Believe, partenaire de choix des artistes digitaux et des labels indépendants et leader de la nouvelle industrie musicale.