Believe : le Consortium défend sa position face à Warner Music

(Boursier.com) — Le Consortium formé par EQT, TCV, et Denis Ladegaillerie répond à Warner Music Group au lendemain de l'officialisation de la manifestation d'intérêt du géant américain pour Believe. Le Consortium insiste sur la nature de la transaction qu'il a initiée, qui est ferme, entièrement financée et reste uniquement conditionnée à l'obtention des autorisations des autorités de la concurrence, que le Consortium est confiant d'obtenir dans les meilleurs délais. Le Consortium rappelle qu'il a signé des accords fermes avec des actionnaires représentant 71,92% du capital de Believe.

"Le Consortium estime que sa décision de lever la condition suspensive relative à l'avis motivé du Conseil d'administration de la Société sur l'Offre recommandant aux actionnaires d'apporter leurs titres, est parfaitement valide et a été prise en pleine conformité avec la réglementation française. Cette condition avait été stipulée au bénéfice exclusif du Consortium afin de lui permettre le cas échéant de ne pas donner suite à l'acquisition s'il n'était pas en mesure de procéder au retrait de la cote. Cette renonciation avait pour objectif de clarifier auprès du marché que l'acquisition des blocs est ferme et définitive indépendamment de la recommandation du Conseil d'administration.

Le Consortium confirme qu'il déposera, après l'acquisition du bloc de 71,92%, une offre publique d'achat obligatoire pour acquérir les 28% restants au même prix de 15 euros payé aux actionnaires vendeurs du bloc, comme l'exige la réglementation française en matière d'offre publique d'achat. Le Consortium estime être le mieux positionné pour permettre à Believe de poursuivre sa croissance et continuer à développer son activité au service des artistes et des labels à tous les stades de leur carrière.

L'expertise et la parfaite connaissance de l'entreprise de Denis Ladegaillerie, co-fondateur et Directeur Général de Believe ; de TCV, qui soutient la société depuis 2014 ; et d'EQT, plus grande société de capital investissement en Europe qui bénéficie d'une expérience inégalée dans l'accompagnement d'entreprises à forte croissance, notamment dans l'industrie musicale, constituent une proposition unique pour soutenir Believe dans son développement. Avec l'appui du Consortium, Believe pourra saisir les opportunités majeures à venir, tout en préservant ses caractéristiques : son esprit entrepreneurial et résolument indépendant, et ses valeurs fortes qui lui permettent d'accompagner des artistes et labels partout dans le monde ".