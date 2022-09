(Boursier.com) — Believe lance sa première offre collective d'actionnariat salarié "B.SHARES 2022", auquel les collaborateurs pourront souscrire du 16 septembre au 6 octobre 2022.

Cette première opération d'actionnariat salarié a pour objectif d'associer plus étroitement les salariés de Believe (BLV, Euronext Paris - Compartiment A) au développement futur du Groupe. Engager nos salariés en tant qu'actionnaires est une étape clé dans la mise en oeuvre de notre projet d'entreprise "?Shaping Music for Good?" porté par nos quatre valeurs : le respect, l'expertise, l'équité et la transparence à l'égard de l'ensemble de nos parties prenantes.

Cette opération réservée aux salariés sera déployée dans 6 pays et sera réalisée par augmentation de capital dans la limite de 480.000 actions représentant environ 0,5% du capital social de la Société.