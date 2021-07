Believe : la croissance accélère

Believe : la croissance accélère









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au cours du 2ème trimestre 2021, Believe a poursuivi sa forte dynamique de croissance sur un rythme supérieur à celui observé lors du 1er trimestre 2021.

Pour rappel, le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021 a atteint 124 ME et a été marqué par une hausse de 26% par rapport au 1er trimestre 2020, portée par une croissance organique de 23% par rapport au 1er trimestre 2020.

Believe a bénéficié de la reprise des activités de ventes numériques notamment dans les pays émergents qui avaient souffert de l'impact de la pandémie du Covid-19 en 2020, et de la croissance et de la performance de son catalogue tout en continuant de bénéficier des tendances structurelles favorables de l'industrie de la musique digitale