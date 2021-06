Believe : l'option de surallocation ne sera pas exercée

Believe : l'option de surallocation ne sera pas exercée









(Boursier.com) — Les opérations de stabilisation dans le cadre de l'introduction en bourse de Believe sur le marché réglementé d'Euronext Paris ont pris fin le 29 juin. La période de stabilisation avait débuté le 9 juin, et s'est effectuée à des prix compris entre 14,508 euros et 18,402 euros.

JP Morgan AG, en sa qualité d'agent stabilisateur, agissant au nom et pour le compte des établissements garants, a informé la société que l'option de surallocation ne serait pas exercée.

En conséquence, le nombre total d'actions Believe émises dans le cadre de son introduction en bourse est de 15.384.616 actions nouvelles, soit une taille d'offre d'environ 300 millions d'euros.

Après l'introduction en bourse, le montant du capital social de la Société s'élève à 479.267,29 euros, soit 95.853.458 actions ordinaires d'une valeur nominale unitaire de 0,005 euro, représentant autant de droits de vote.