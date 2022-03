Believe : L'EBITDA ajusté du groupe s'est élevé à 23,3 ME en 2021

(Boursier.com) — Believe a publié aujourd'hui son chiffre d'affaires et ses résultats pour l'exercice 2021. La solide performance de 2021 s'appuie sur le positionnement de Believe au coeur de la révolution musicale numérique et l'attractivité sans précédent de son modèle de plateforme numérique pour les artistes et les labels à la recherche de solutions et d'expertises numériques, à chaque étape de leur carrière.

Les ventes numériques ont atteint un nouveau record avec une croissance de 33,6%, en partie grâce à une dynamique de marché positive dans les pays clés, avec notamment des taux de progression très marqués sur plusieurs marchés émergents. Le chiffre d'affaires a par conséquent également atteint un niveau record. Ces tendances favorables ont été soutenues par des investissements solides et rentables dans les équipes locales au cours des 24 derniers mois, notamment en Asie (Inde, Chine, Asie du Sud-Est) et en Europe (France, Russie, Europe de l'Est et Turquie entre autres), alors même que la numérisation de la musique s'accélère dans ces pays et que de plus en plus de genres musicaux transitionnent vers le numérique.

L'attractivité du modèle a été saluée sur tous les marchés, comme l'illustre l'augmentation significative du nombre d'artistes et de labels rejoignant Believe : le nombre d'artistes servis par le Groupe, directement ou via des labels, a franchi le cap des 1 million en 2021 contre 850.000 en 2020.

L'EBITDA ajusté du Groupe a augmenté de manière significative, passant de 7,7 millions d'euros en 2020 à 23,3 millions d'euros en 2021 et la marge d'EBITDA ajusté a plus que doublé pour atteindre 4%, venant ainsi confirmer la trajectoire à moyen terme du Groupe. Le free cash-flow s'est également amélioré grâce notamment à une maîtrise efficace des investissements et des besoins en fonds de roulement. Believe a dépassé les attentes en matière d'objectifs opérationnels et financiers tout au long de l'année 2021 et est en bonne voie pour réaliser son plan stratégique visant à créer la meilleure plateforme de développement pour les artistes et labels locaux dans l'écosystème numérique.

Le chiffre d'affaires de 2021 a augmenté de +30,7% pour atteindre 577,2 millions d'euros, reflétant principalement une forte croissance organique (+29,9%). Les ventes numériques, qui ont représenté 90,9% du chiffre d'affaires du Groupe (contre 89,0% en 2020), ont progressé de +33,6%, reflétant la croissance du marché mondial du streaming et de solides gains de parts de marché. Le Groupe a en outre bénéficié de son positionnement au coeur de l'industrie de la musique numérique et notamment sur les marchés les plus porteurs, ainsi que de l'accélération de ses investissements dans les équipes locales. La croissance du chiffre d'affaires a été soutenue par l'expansion de l'offre de services sur les marchés clés et par les gains de nouveaux artistes et labels (représentant environ 150.000 artistes supplémentaires par rapport à 2020). L'expertise digitale du groupe s'est traduite par une solide performance du catalogue en 2021, ce qui renforce encore son attractivité auprès des artistes et des labels. Les ventes non numériques ont augmenté de +8% sur 2021 suite à une année 2020 difficile pour les ventes physiques et les activités du live.

Le chiffre d'affaires a augmenté de +30,8% pour atteindre 173,1 millions d'euros au quatrième trimestre 2021, reflétant une forte croissance organique (+32,3%) et un effet de change négatif lié principalement à la baisse de la livre turque en fin d'année et dans une moindre mesure à un effet dollar. Les ventes numériques ont augmenté de +35,9 % grâce aux gains de parts de marché dans chaque région et à la croissance rapide de certains territoires clés, en ligne avec les tendances enregistrées sur les deuxième et troisième trimestres.

En ligne avec la forte croissance organique, l'EBITDA ajusté avant prise en compte des coûts de la plateforme centrale a augmenté de 37,3% en 2021 et s'est élevé à 83,3 millions d'euros (contre 60,7 millions d'euros en 2020). Cette augmentation est principalement due à la forte croissance enregistrée chez Premium Solutions, dont les effets positifs ont cependant été atténués par l'accélération des investissements dans les équipes locales tout au long de 2021 afin d'alimenter la croissance rentable du Groupe à l'avenir. L'EBITDA ajusté des Solutions Automatisées était inférieur à celui de l'année précédente, reflétant des investissements soutenus dans la technologie et le développement de nouveaux services directement comptabilisés dans le segment, tandis que la croissance du chiffre d'affaires est restée limitée en raison d'un taux de distribution moins élevé que l'année dernière, affectant ainsi le chiffre d'affaires généré par l'abonnement. Au global, la marge d'EBITDA ajusté avant les coûts de la plateforme centrale s'est élevée à 14,4%, une amélioration par rapport à l'année dernière (13,7%) et une nouvelle progression vers le niveau annuel historique (16 % en 2018 et 2019), malgré un cycle d'investissement très soutenu dans les équipes locales de vente, de marketing et de support très soutenu.

L'EBITDA ajusté du Groupe s'est élevé à 23,3 millions d'euros en 2021, une augmentation significative par rapport à l'année dernière (7,7 millions d'euros). Les coûts de la plateforme centrale se sont élevés à 60 millions d'euros, en hausse de 13,2% par rapport à 2020. Le Groupe a massivement investi dans la plateforme centrale depuis fin 2018 afin de gérer un nombre croissant de pays et d'offres commerciales et ainsi assurer un niveau de service de haute qualité, intégrant notamment le statut de partenaire privilégié auprès de la plupart des services de plateformes numériques. Comme annoncé lors de l'introduction en bourse, le Groupe a continué d'investir dans la plateforme centrale en mettant davantage l'accent sur le marketing digital et l'analyse des données, tout en ayant finalisé la phase d'augmentation accélérée des investissements a été finalisée. En conséquence, les coûts de la plateforme centrale n'ont pas augmenté aussi rapidement que le chiffre d'affaires et ont baissé pour s'établir à 10,4 % du chiffre d'affaires pour 2021 contre 12% en 2020. La marge d'EBITDA ajusté a ainsi atteint 4% en 2021, contre 1,7 % en 2020, soit une amélioration de 230 points de base par rapport à l'année dernière.

L'EBIT s'est élevé à -21 millions d'euros en 2021, une légère amélioration par rapport à la perte de 2020 (-21,7 millions d'euros). Cependant, il comprenait également 5,3 millions d'euros de coûts liés à l'introduction en bourse réalisée en juin 2021. Retraité de cet élément, l'EBIT s'est amélioré de 4,2 millions d'euros d'une année sur l'autre.

Flux de trésorerie disponibles et trésorerie nette en fin d'année

Le free cash-flow était négatif de 30,7 millions d'euros en 2021, soit une amélioration de 7,1 millions d'euros par rapport à l'année dernière malgré une variation négative plus élevée des besoins en fonds de roulement, partiellement compensée par l'augmentation de l'EBITDA ajusté et par la baisse des dépenses d'investissement par rapport à 2020, qui comprenaient des investissements liés à l'expansion du siège social (26,7 millions d'euros d'investissements en 2021 contre 34,7 millions d'euros en 2020). Le besoin en fonds de roulement négatif reflète notamment les avances versées aux labels et artistes au sein des Solutions Premium en vue d'alimenter la croissance future. Comme prévu, le niveau des avances clients a poursuivi sa progression au même rythme que la croissance de l'activité au second semestre 2021, mais a diminué en % du chiffre d'affaires par rapport au niveau atteint au cours du premier semestre 2021, qui comprenait plusieurs renouvellements avec des labels de premier rang sur des contrats de plus longue durée. Cette stabilisation s'est traduite par une variation positive des besoins en fonds de roulement au cours du second semestre.

La trésorerie nette s'est élevée à 262,7 millions d'euros à fin décembre 2021, reflétant le produit net de l'introduction en bourse réalisée en juin et la réalisation des quatre opérations de M&A, qui s'est traduite par des dépenses de l'ordre de 57 millions d'euros au cours du second semestre, en ligne avec la stratégie d'acquisitions ciblées présentée lors de l'introduction en bourse.

Focus sur la Russie et l'Ukraine

La priorité a été et reste d'assurer la sécurité des équipes, des artistes et celle de leurs familles dans la région, de respecter pleinement les sanctions internationales et de soutenir l'aide humanitaire en faveur des réfugiés ukrainiens.

Believe a suspendu les activités suivantes :

-arrêt des nouvelles embauches et investissements en Russie,

-arrêt de nouvelles sorties d'artistes russes ayant signé des contrats de services aux artistes,

-rupture des relations avec tous les artistes et labels russes sous sanctions internationales.

Le Groupe a pris les mesures nécessaires afin de de continuer ses opérations dans le respect des sanctions et recommandations internationales, qu'il continue à monitorer afin de prendre les mesures supplémentaires nécessaires.

Believe a également agi afin de soutenir la paix et la liberté d'expression ainsi que le peuple ukrainien, notamment au travers de :

-une contribution à l'aide humanitaire pour les réfugiés ukrainiens via un don au HCR,

-la mise en sécurité et le soutien des membres de l'équipe ukrainienne et de leurs familles et des artistes locaux,

-la sensibilisation internationale et le soutien financier en faveur de l'Ukraine en faisant la promotion de playlists d'artistes ukrainiens au niveau mondial.

Believe suit de près les évolutions de la crise russo ukrainienne et ses impacts potentiels sur l'environnement économique et financier. L'activité dans la région Europe (hors France et Allemagne), qui comprend la Russie, devrait être pénalisée par un niveau d'activité bien inférieur en Russie et en Ukraine par rapport à 2021. Believe a généré environ 9% de son chiffre d'affaires en Russie et en Ukraine en 2021 à un taux de marge d'EBITDA ajusté inférieur au taux de marge des segments avant prise en compte des coûts de la plateforme centrale (environ 13% contre 14,4% en 2021). Environ 60% de l'activité dans le pays est locale (dont environ 65% est réalisée avec des plateformes de services numériques non russes, qui ont pour la plupart déclaré l'arrêt de la monétisation des contenus musicaux ces derniers jours). Le reste du chiffre d'affaires, soit 40 %, est généré à l'extérieur de la Russie et de l'Ukraine (ventes export).

L'exposition au rouble est indirecte puisque le Groupe était jusqu'à présent payé en euros par les fournisseurs de services numériques, qui facturent leurs utilisateurs en devise locale.

Perspectives 2022

En 2022, Believe prévoit de continuer à bénéficier des tendances de marché structurelles favorables et de l'attractivité de son modèle de plateforme numérique, qui a été renforcée tout au long de l'année 2021.

Le Groupe table sur une croissance organique solide en dehors de la Russie. Par ailleurs, la performance organique sera impactée positivement d'environ 2% par l'extension des contrats de service concernant Play Two, Jo&Co, Think Music et VMAG, qui ont été négociées dans le cadre des partenariats stratégiques signés au cours du second semestre 2021. Le Groupe prévoit de continuer à investir dans sa plateforme centrale et ses équipes locales en 2022 afin d'alimenter sa croissance rentable dans le futur, tout en gérant son cycle d'investissement de façon active dans l'environnement actuel.

Le Groupe aura plus de visibilité sur la situation de l'activité en Russie et en Ukraine au cours du deuxième trimestre étant donné que la situation évolue rapidement et constamment. Par conséquent, Believe prévoit de donner des objectifs plus précis le 3 mai lors de la publication du chiffre d'affaires du premier trimestre 2022.

Plus généralement le plan stratégique visant à construire la meilleure plateforme de développement d'artistes est en bonne voie et le Groupe confirme sa trajectoire moyen terme. Celle ci comprend un TCAM 2021-2025 entre 22% et 25% et une marge d'EBITDA ajusté de 5% à 7% pour le Groupe d'ici 2025, qui implique une marge des segments avant prise en compte des coûts de la plateforme centrale de 15% à 16%, ce qui correspond à une marge de période de forte croissance, le chiffre d'affaires étant réinvesti en grande partie. Believe est confiant dans sa capacité à atteindre son objectif long terme d'une marge d'EBITDA ajusté du Groupe de 15%.