Believe flambe après des résultats robustes

(Boursier.com) — Believe signe l'une des hausses du jour sur le marché parisien avec un titre qui bondit de près de 10% à 10,5 euros. Le spécialiste de la musique en ligne a enregistré au premier semestre un Ebitda de 11,7 millions d'euros, en augmentation significative de 60,5% par rapport à l'année dernière, pour un chiffre d'affaires en hausse de 35,4% à 352,2 millions d'euros, reflétant principalement la croissance organique (+35,6%). Le cash-flow libre est positif à hauteur de 10,8 ME, contre une perte de 35,3 ME au 1er semestre 2021.

Believe prévoit désormais une croissance organique d'environ 29%, soit un taux de croissance supérieur aux prévisions annoncées le 3 mai (+20%) et supérieur également à la fourchette annoncée pour la période 2021-2025 lors de l'introduction en bourse (+22%-+25%). Enfin, le management est confiant dans sa capacité à atteindre son objectif long terme d'une marge d'EBITDA ajusté de 15%.

Oddo BHF évoque un deuxième trimestre très solide avec notamment une bonne surprise sur le FCF. Le broker rehausse son cours cible de 11,5 à 12,5 euros mais reste 'neutre' sur le titre. Le groupe a généré une croissance organique moyenne annuelle de 25% depuis 2018 et le courtier table sur un TMVA de 22% d'ici à 2025. Les soutiens à cette croissance sont solides : poursuite de la progression du streaming, positionnement sur le segment le plus dynamique (artistes indépendants) mais aussi forte attractivité du modèle de Believe pour les artistes (taux de retour attractifs, investissements marketing importants et non conservation des droits). Le court terme reste donc solide mais le broker explique son conseil par sa prudence sur la rentabilité normative à long terme.