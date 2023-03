Believe fait l'acquisition de la plateforme d'édition musicale Sentric

(Boursier.com) — Le groupe Believe a annoncé l'acquisition de la plateforme technologique indépendante d'édition musicale Sentric. Believe acquiert la pleine propriété de Sentric, qui était détenu par Utopia depuis février 2022. Cette transaction valorise Sentric à 47 millions d'euros sur une base de 100%. Cette nouvelle activité sera dirigée par l'équipe de direction actuelle de Sentric.

Believe explique que cette acquisition constitue une première étape dans le déploiement d'une activité d'édition musicale globale et complète. " Le positionnement et les capacités de Sentric représentent une occasion unique de construire une plate-forme de premier plan pour la collecte des droits, véritable clef de voûte de l'offre à venir ", précise Believe.

Sentric est une plateforme mondiale indépendante d'édition musicale, basée à Liverpool (Royaume-Uni), avec des bureaux en Europe et aux États-Unis. En partenariat avec plus de 70 sociétés de gestion collective, la plateforme opère déjà à grande échelle dans plus de 200 territoires, représentant ainsi plus de 4 millions de chansons et 400.000 auteurs-compositeurs, directement ou par l'intermédiaire de partenaires de l'industrie.

" Cette acquisition fournira à terme de nouvelles façons de gérer et d'optimiser les catalogues musicaux et de servir les auteurs-compositeurs et éditeurs, en plus des artistes et labels ", ajoute Believe.