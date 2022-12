Believe : étape majeure pour TuneCore

(Boursier.com) — TuneCore , principal partenaire de développement indépendant pour les artistes autoproduits, a franchi la barre des 3 milliards de dollars de revenus générés (depuis la création de la société en 2006), "confirmant ainsi son statut de service de distribution le plus rémunérateur au monde pour ces artistes". TuneCore est détenu à 100% par Believe. Le chiffre de 3 milliards de dollars représente le total des revenus cumulés de tous les artistes qui utilisent TuneCore, allant des artistes émergents aux professionnels les plus établis. Il montre que "la possibilité de faire décoller sa carrière par le biais d'un distributeur indépendant est plus forte que jamais", selon Believe. En effet, environ 8 000 artistes de TuneCore ont généré plus de 10 000$, des milliers d'artistes ont récolté entre 50 000 et 100 000$ et beaucoup d'entre eux ont dépassé le million de dollars. Ces chiffres ont notamment pu être atteints grâce aux accords que TuneCore négocie en direct avec les plateformes et services de musique en ligne, ce qui différencie l'entreprise des autres acteurs du marché.

La société permet également à ses artistes de générer des sources de revenus supplémentaires grâce à ses programmes Social Platforms, Monétisation YouTube et au service de gestion des droits d'auteurs de TuneCore qui à lui seul a versé aux artistes près de 90 millions de dollars (depuis le lancement de TuneCore Music Publishing Administration en 2011).

En offrant un large éventail de ressources pour aider les créateurs de musique à chaque étape de leur carrière, TuneCore ne propose pas seulement des services de distribution de renommée mondiale pour les artistes : il est aussi devenu "une véritable structure d'accompagnement pour le développement de leur carrières sur le long terme".

A date, plus de 400 artistes de TuneCore ont évolués vers les services premium de Believe, Label and Artist Solutions (LAS) et Artist Services (AS). En renforçant les liens entre Believe et TuneCore, le Groupe a façonné une offre qui répond aux besoins des artistes à toutes les étapes de leur développement. Cet environnement permet aux créateurs de musique d'expérimenter en toute liberté dans tous les genres musicaux, des plus traditionnels aux plus progressifs.

Believe et TuneCore fournissent une plateforme ouverte et une solution technologique accessible aux artistes en autoproduction pour faire parvenir leur musique au plus grand nombre et leur permettre d'en générer des revenus.