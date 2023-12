Believe : entre les deux oreilles

(Boursier.com) — Après son "coup de chaud" récent, Believe reperd encore 1,5% à 10,50 euros en début de séance à Paris ce mercredi, alors que JP Morgan reste 'neutre' sur le dossier avec un objectif réhaussé malgré tout de 11,50 à 11,60 euros... La récente poussée de fièvre est à relier à une information de 'Betaville' concernant un intérêt potentiel pour un rachat de la société de distribution de musique numérique... Comme souvent, 'Betaville' évoquait une rumeur "uncooked", un terme que le blog financier utilise souvent pour se référer aux rumeurs du marché. Selon 'Betaville', qui cite des personnes proches de la situation, l'identité du prétendant potentiel n'est "pas clair".

En attendant, le groupe a publié au titre de son troisième trimestre un chiffre d'affaires de 215 millions d'euros, en hausse de 9,1% à taux courant, avec une croissance organique de 7,5% en raison des effets devises embarqués sur la monétisation numérique des Solutions Premiums. La croissance organique ajustée a été de 15,4% sur le trimestre... Le chiffre d'affaires est ressorti à 630,4 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, en hausse de 14,8% à taux courant, soit une croissance organique de 13,9% en raison d'effets devises embarqués négatifs au 2ème et 3ème trimestres 2023. La croissance organique ajustée a atteint 18,1% sur 9 mois.

Pour le 4e trimestre, Believe anticipe une croissance organique plus élevée, "reflétant une forte progression du streaming par abonnement en raison de l'impact des hausses de prix de certains partenaires, des gains de parts de marché supplémentaires et d'une monétisation du streaming financé par la publicité qui devrait s'améliorer sur la fin du trimestre". Le groupe table également sur une persistance des effets devises embarqués négatifs...

Les avances devraient baisser au second semestre 2023 et le groupe confirme ses attentes d'un cash flow libre positif au 2e semestre 2023. Il maintient par conséquent ses attentes pour 2023, à savoir une croissance organique d'environ 14%, une amélioration soutenue de la marge d'EBITDA ajusté qui est attendue dorénavant à au moins 5,5% (contre "environ 5,5%" précédemment), et un cash flow libre négatif en année pleine...