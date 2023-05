Believe : encore en forte hausse

(Boursier.com) — Porté par sa dernière publication, Believe grimpe encore de près de 4% à 11,2 euros sur la place parisienne. Stifel a initié la couverture de la valeur avec un avis 'achat' et un objectif de 18,50 euros. Believe, qui bénéficie de la forte dynamique du marché du streaming musical, affiche l'un des taux de croissance les plus élevés du secteur grâce à son positionnement sur le digital et sa stratégie volontariste d'investissement dans les régions émergentes, notamment en Asie. La société est actuellement déficitaire, mais génère un cash-flow libre positif et devrait progressivement voir sa rentabilité s'améliorer au fur et à mesure que son modèle économique converge avec celui des Majors. Cela suggère un fort potentiel de réévaluation, affirme le broker.