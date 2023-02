Believe dépasse 1 MdE de 'digital music sales' en 2022

(Boursier.com) — Believe a franchi le cap des 1 milliard d'euros de digital music sales (DMS) pour 2022, confirmant ainsi le succès de son modèle et de sa stratégie commerciale visant à accompagner au mieux les artistes et labels à chaque étape de leur carrière.

Les Digital Music Sales (DMS) de Believe représentent les ventes numériques de musique enregistrée des artistes accompagnés par le Groupe, en direct ou via leurs labels. Franchir l'étape de 1 milliard d'euros de DMS annuel en 2022 témoigne de la vision initiale de Believe et de son attractivité auprès des artistes et labels en tant que meilleur partenaire pour accélérer leur développement.

Believe accompagne plus d'un million d'artistes à chaque étape de leur carrière dans le monde entier. Les créateurs de musique et les artistes autoproduits bénéficient des services de TuneCore pour le développement de leurs audiences auprès de plus de 150 plateformes de streaming via l'offre de Solutions Automatisées de Believe.