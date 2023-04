Believe : croissance organique du chiffre d'affaires de 22,8% au T1

(Boursier.com) — Believe a publié un Chiffre d'affaires de 198,6 ME au T1, en hausse de 22,2% à taux courant, reflétant une croissance organique de +22,8%. La croissance des ventes numériques est de +22,2% reflétant la résilience du marché du streaming payant, de nouveaux gains de parts de marché et un taux de croissance à un chiffre conforme à nos attentes pour les activités financées par la publicité sur les principales plateformes digitales.

La croissance des ventes non-numériques est de +21,8% grâce aux activités de branding et merchandising compensant entièrement le déclin des ventes physiques.

Perspectives pour 2023

Believe est structuré pour générer une croissance rentable en 2023 dans un contexte d'environnement économique dégradé. Le groupe est par ailleurs en mesure d'accélérer ses investissements si les conditions macro-économiques s'améliorent.

Compte tenu des incertitudes économiques et malgré une performance plus forte qu'attendue au T1 2023, Believe maintient les hypothèses qui sous-tendent le scénario de croissance du Groupe pour 2023, à savoir : croissance continue du streaming par abonnement, gains de parts de marché supplémentaires et monétisation plus faible du streaming financé par la publicité.

Le groupe anticipe ainsi pour 2023 :

-Une croissance organique de +18%

-Une nouvelle amélioration de la marge d'EBITDA ajusté : environ 5%

-Un cash-flow libre positif.

Le groupe prévoit d'utiliser sa trésorerie pour poursuivre sa stratégie d'acquisitions ciblées en 2023 en fonction des opportunités créées par les conditions actuelles de marché.

Denis Ladegaillerie, Fondateur et Président Directeur Général de Believe a déclaré : "Ce bon début d'année, marqué par des étapes opérationnelles importantes et des performances organiques solides, montre que nous sommes en bonne voie pour réaliser une nouvelle année de croissance rentable. Trimestre après trimestre, nous renforçons notre leadership au sein de l'industrie de la musique numérique, notre attractivité grâce à l'ajout de solutions et d'outils à valeur ajoutée pour nos artistes et partenaires et notre rayonnement mondial grâce à une stratégie d'investissement réussie. Nous formons également continuellement nos équipes, artistes et labels à prospérer dans l'écosystème numérique. Ce trimestre ne fait pas exception à la règle et constitue un pas de plus vers notre ambition d'être la meilleure société pour le développement des artistes digitaux à chaque étape de leur carrière."