believe : confirme sa trajectoire malgré de lourdes dépréciations

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de believe s'élève à 760,8 millions d'euros en 2022, en hausse de +31,8% à taux courant et de +32,2% en croissance organique.

L'Ebitda ajusté du Groupe s'est élevé à 34,7 ME en 2022, (23,3 ME en 2021), soit une augmentation de +48,9% d'une année sur l'autre, car un meilleur amortissement des coûts de la Plateforme Centrale fournit un solide levier opérationnel. Par conséquent, la marge d'Ebitda ajusté s'est établie à 4,6% pour 2022 (4% pour 2021), et est en bonne voie pour atteindre l'objectif à moyen terme (marge d'EBITDA ajusté du Groupe de 5% à 7% d'ici 2025).

Les dépréciations et amortissements sont de 44,9 ME en 2022 (33,7 ME en 2021). Par conséquent, la perte d'exploitation s'est élevée à -22,3 ME en 2022 (-19,6 ME en 2021).

Le cash-flow libre était positif de 52 ME en 2022, une amélioration significative par rapport à l'année dernière (-30,7 ME en 2021). Believe renoue avec la génération de cash-flow libre positif grâce à une variation de besoin en fonds de roulement positif de 53,4 ME, la hausse de l'Ebitda Ajusté et des dépenses d'investissement moins élevées en pourcentage du chiffre d'affaires (3,3% en 2022 contre 4,6% en 2021).

La trésorerie au bilan s'élève à 303,3 ME à fin décembre 2022 (262,7 ME à fin décembre 2021).

Perspectives pour 2023

Le Groupe a démontré depuis l'introduction en bourse sa capacité à adapter ses investissements au rythme de croissance du chiffre d'affaires pour atteindre ses objectifs de rentabilité. En 2023, believe continuera à mener une stratégie de croissance rentable afin d'arriver à une marge d'Ebitda ajusté de long terme de 15%.

Believe est structuré pour générer une croissance rentable en 2023 dans un scénario de base prenant en considération un environnement économique dégradé. Le Groupe est par ailleurs en mesure d'accélérer ses investissements si les conditions macro-économiques s'améliorent.

Le Groupe anticipe ainsi pour 2023 :

- une croissance organique de +18%

- une nouvelle amélioration de la marge d'Ebitda ajusté (environ 5%)

- un cash-flow libre positif.

believe prévoit d'utiliser sa trésorerie pour reprendre sa stratégie d'acquisitions ciblées en 2023 en fonction des opportunités créées par les conditions actuelles de marché.