Believe : conclusion d'un contrat de partage de plus-value de cession

(Boursier.com) — Believe a conclu un contrat de partage de plus-value de cession de titres entre Denis Ladegaillerie, Président-Directeur général et fondateur de Believe et la société Believe SA.

Fort de la réussite d'un premier plan d'actionnariat salarié lancé en 2022 dont le taux de souscription s'est élevé à 40% des salariés éligibles, Denis Ladegaillerie a souhaité activer un mécanisme de partage de création de valeur en complément de l'actionnariat salarié. Ce mécanisme, prévu par la "loi PACTE" du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, offre à Believe, la possibilité de renforcer l'engagement long-terme des collaborateurs et de reconnaître la contribution de chacun au succès de l'entreprise en offrant la possibilité de partager une partie de la valeur créée collectivement.

Le partage de création de valeur se matérialise par la conclusion d'un contrat entre Denis Ladegaillerie et la société Believe SA.

Ce contrat permet, en cas de cession future de Denis Ladegaillerie, à un horizon long-terme au-delà de 3 ans, de partager jusqu'à 10% des plus-values réalisées avec les salariés qui ont contribué au succès de Believe. Ce dispositif vient également soutenir le déploiement de l'actionnariat salarié au sein du Groupe. Les sommes versées aux salariés sont ainsi placées dans le plan d'épargne entreprise groupe et dirigées en priorité vers un fonds commun de placement entreprise investi en actions du Groupe.