Believe : certains brokers y croient

(Boursier.com) — Believe grimpe encore de 3,5% à 15 euros ce mercredi, alors qu'au cours du 2ème trimestre 2021, le groupe a poursuivi sa forte dynamique de croissance sur un rythme supérieur à celui observé lors du 1er trimestre 2021. Pour rappel, le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021 a atteint 124 ME et a été marqué par une hausse de 26% par rapport au 1er trimestre 2020, portée par une croissance organique de 23% par rapport au 1er trimestre 2020.

Believe a bénéficié de la reprise des activités de ventes numériques notamment dans les pays émergents qui avaient souffert de l'impact de la pandémie du Covid-19 en 2020, et de la croissance et de la performance de son catalogue tout en continuant de bénéficier des tendances structurelles favorables de l'industrie de la musique digitale...

Parmi les derniers avis de brokers, Société Générale a démarré le suivi du dossier à l'achat en ciblant un cours de 24,10 euros. JP Morgan avait déjà débuté hier la couverture du titre avec un avis à 'surperformance' et un cours cible de 16 euros. Citi est aussi acheteur sur la valeur... Il va falloir toutefois accélérer encore pour retrouver le prix d'introduction fixé à 19,5 euros le mois dernier.

Malgré le bas de fourchette retenu dans le cadre de l'opération (entre 19,50 euros et 22,50 euros), Believe était valorisé près de 2 MdsE pour cette IPO, soit 4,5 fois son dernier chiffre d'affaires 2020 de 441 ME.

Believe se montre très ambitieux puisque le groupe table sur une croissance organique de son chiffre d'affaires de 22% à 25% par an d'ici à 2025 avec une marge d'Ebitda ajustée comprise entre 5 et 7%.