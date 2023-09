Believe célèbre 10 ans de soutien à la musique en Asie-Pacifique

(Boursier.com) — Believe , l'un des leaders mondiaux de la musique numérique, célèbre une décennie de présence en Asie-Pacifique, région où elle occupe des positions de leader sur de multiples marchés, ayant joué un rôle pivot dans la formation du paysage musical de la région.

Fermement ancrée dans l'écosystème musical asiatique depuis son lancement dans la région en 2013, Believe a été la première entreprise internationale à établir une présence sur le terrain en Asie-Pacifique et opère désormais dans 15 pays de la région, avec des équipes d'environ 480 personnes en Inde, en Chine, en Asie du Sud-Est, en Australie et au Japon.

Au cours de la dernière décennie, Believe s'est engagé à soutenir et à développer les artistes et les labels locaux à chaque étape de leur carrière, ainsi qu'à contribuer à l'émergence d'un paysage musical digital fort et dynamique. Avec plus de 10.000 labels et artistes signés dans la région au cours de la dernière décennie, Believe a versé plus de 700 millions d'euros de redevances à l'industrie musicale locale, alimentant ainsi la croissance d'un écosystème musical local durable en favorisant le développement de nouveaux artistes, finançant le lancement de nouveaux labels, explorant de nouveaux genres musicaux et touchant de nouveaux publics.

Cet impact a été renforcé par les efforts continus de Believe d'investissement et de développement d'une nouvelle génération de professionnels de l'industrie musicale et d'experts du numériques. Believe a ainsi été l'une des premières entreprises à signer des accords avec les services de musique numérique locaux, soutenant également ses partenaires internationaux de musique numérique dans le déploiement de leurs services dans la région. Le Groupe a ainsi joué un rôle central dans la structuration du marché de la musique en Asie-Pacifique. Au cours des quatre dernières années uniquement, Believe APAC a connu une croissance environ deux fois supérieure à celle du marché, contribuant ainsi à renforcer et à augmenter considérablement la part de marché du contenu local.

Sylvain Delange, directeur régional, APAC, Believe, a commenté : "Au cours des 10 dernières années dans la région APAC, nous nous sommes engagés à attirer l'attention du public local, et les revenus qui l'accompagnent, sur le contenu local. La musique est par essence locale, elle prend ses racines dans la vie quotidienne, dans la culture, la langue, les croyances, les valeurs des communautés locales. Ce sont les gens qui la créent, leur lien spécial avec le monde qui les entoure qui rend la musique unique. Je suis très fier de dire que nous avons fait des progrès significatifs dans cette mission visant à redonner de la valeur à l'industrie musicale locale afin de construire des écosystèmes musicaux plus sains, plus justes et plus diversifiés dans la région."