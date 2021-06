Believe : ça commence mal

(Boursier.com) — Believe aurait pu rêver meilleurs débuts pour ses premiers pas sur le marché parisien. Le titre de la société spécialisée dans l'accompagnement numérique d'artistes et de labels musicaux indépendants trébuche de plus de 10% à 17,5 euros par rapport à un prix d'introduction de 19,5 euros, soit en bas de la fourchette qui avait été fixée entre 19,50 euros et 22,50 euros. La firme a finalement levé 300 ME dans le cadre de cette IPO qui la valorisait près de 2 MdsE (avant exercice de l'option de surallocation).