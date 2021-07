Believe : au rebond !

(Boursier.com) — Believe qui vient d'arriver en bourse le mois dernier remonte de 5,7% ce mardi à 14,14 euros. Le titre de la société spécialisée dans l'accompagnement numérique d'artistes et de labels musicaux indépendants profite des dernières notes de brokers avec, en particulier, JP Morgan qui débute le suivi du dossier avec un avis à 'surperformance' et un cours cible de 16 euros. Citi est aussi acheteur sur le titre. Il va falloir toutefois accélérer encore pour retrouver le prix d'introduction fixé à 19,5 euros le mois dernier.

Malgré le bas de fourchette retenu dans le cadre de l'opération (entre 19,50 euros et 22,50 euros), Believe était valorisé près de 2 MdsE pour cette IPO, soit 4,5 fois son dernier chiffre d'affaires 2020 de 441 ME.

Believe se montre très ambitieux puisque le groupe table sur une croissance organique de son chiffre d'affaires de 22% à 25% par an d'ici à 2025 avec une marge d'Ebitda ajustée comprise entre 5 et 7%. "Notre ambition est cohérente avec notre trajectoire de croissance régulière et soutenue observée ces dernières années, avec un chiffre d'affaires consolidé de 441 millions d'euros en 2020, soit un TCAM de +36% sur la période 2018-2020", a expliqué dernièrement Denis Ladegaillerie, fondateur et PDG de Believe...