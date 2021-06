Believe annonce le succès de son introduction en bourse sur Euronext Paris

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Believe , l'un des leaders mondiaux du marché de la musique numérique, annonce aujourd'hui le succès de son introduction en bourse en vue de l'admission de ses actions aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris (Compartiment A, code ISIN FR0014003FE9, mnémonique BLV).

"L'Offre a rencontré un grand succès auprès des investisseurs institutionnels français et internationaux de premier rang. Sur la base du prix d'introduction de 19,50 euros par action et avant exercice de l'option de surallocation, la capitalisation boursière de Bel