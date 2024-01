Believe acquiert le catalogue de White Hill Music

(Boursier.com) — Believe acquiert le catalogue de musique punjabi premium de White Hill Music, confirmant la force de son approche partenariale du développement des labels et des artistes locaux, et son positionnement en tant que meilleur partenaire stratégique des labels locaux en croissance.

Cette acquisition est le résultat d'un partenariat à long terme entre Believe et White Hill Music (WHM), l'un des studios de production musicale et cinématographique les plus connus d'Inde. Depuis 2017, Believe a été un moteur clé de la numérisation du catalogue de WHM en soutenant la croissance de son catalogue sur les plateformes numériques. Believe a également signé plusieurs artistes sur son offre premium Believe Artist Services, dont certaines des meilleures sorties font partie du catalogue du WHM. Parmi eux, Happy Raikoti, l'un des principaux paroliers de la musique pendjabi dont le mélange de rythmes modernes et d'essence traditionnelle atteint désormais un public mondial, et l'auteur-compositeur-interprète basé au Pendjab Maninder Buttar, l'une des figures de proue de la scène pop indienne dont le hit " Sakhiyaan " cumule plus de 600 millions de vues sur YouTube.

Avec cet accord, Believe acquiert le catalogue de WHM, y compris des chansons d'artistes actifs établis et de premier plan du nord de l'Inde, notamment Maninder Buttar, Gurnam Bhullar, Ninja, Nimrat Khaira, R Nait, Shivjot, Akhil, Happy Raikoti, tous ayant des millions d'auditeurs sur YouTube et Spotify. Believe acquiert également la chaîne YouTube existante de WHM, qui compte une base de 23.4 millions d'abonnés et qui sera utilisée pour promouvoir le catalogue et les nouveaux artistes signés avec Believe Artist Services.