Believe : accélération de la croissance organique, augmentation de la rentabilité et cash-flow libre positif

(Boursier.com) — Believe , l'un des leaders mondiaux de la musique numérique, a publié aujourd'hui son chiffre d'affaires et ses résultats pour le 1er semestre 2022. Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 a augmenté de +35,4% pour atteindre 352,2 millions d'euros, reflétant principalement la croissance organique (+35,6%) qui inclut un impact positif de +2,1% lié à l'extension des contrats de service négociés dans le cadre des partenariats stratégiques finalisés au cours du 4e trimestre 2021. Le chiffre d'affaires numérique représente 92,4% du chiffre d'affaires du Groupe et a progressé de +37,8% d'une année sur l'autre, reflétant l'augmentation du streaming payant, une meilleure monétisation de la publicité sur les services de streaming gratuit et des gains de marché supplémentaires sur tous les principaux services de streaming, tant dans les pays matures qu'émergents. Les ventes non numériques ont augmenté de 11,4% au 1er semestre 2022, principalement grâce à Live Affair, qui a organisé début juin le concert à guichet fermé de la superstar du rap français Jul au Vélodrome à Marseille (France).

Les activités russes et ukrainiennes ont enregistré un ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires nettement plus limité qu'anticipé initialement, avec des ventes en hausse de +9,2% au 1er semestre 2022 par rapport à l'année dernière (croissance du CA au 2e trimestre 2022 : +2,9%). La force du rouble et une monétisation accrue de la part des services de musique numérique (DSPs) locaux sont à l'origine de cette performance supérieure aux attentes initiales.

La croissance organique du Groupe, hors Russie et Ukraine, a atteint +38,5% au 1er semestre 2022 par rapport à l'année dernière, en développement sur toutes les zones géographiques. Après une solide performance au 1er trimestre 2022 (croissance organique : +31,4%), le chiffre d'affaires a connu une croissance organique de +39,4% au T2 2022, soit une forte accélération par rapport au 1er trimestre. Celle-ci a augmenté de +43,4% en dehors des activités russes et ukrainiennes. Les marchés européens et asiatiques ont été particulièrement soutenus et ont enregistré des résultats supérieurs à ceux de l'année dernière, bénéficiant des tendances positives structurelles du marché, de l'attractivité renforcée du Groupe et de l'impact positif lié à l'extension des contrats de service mis en oeuvre dans le cadre des opérations de croissance externe réalisées l'année dernière. Les ventes non numériques ont également progressé au deuxième trimestre grâce à l'activité de Live Affair, qui a notamment compensé leur baisse enregistrée au 1er trimestre 2022.

En ligne avec la forte croissance organique, l'EBITDA ajusté avant coûts de la plateforme centrale a augmenté de +36,4% au 1er semestre 2022, pour atteindre 47,5 millions d'euros (contre 34,8 millions d'euros au 1er semestre 2021). Cette augmentation s'explique par la forte croissance enregistrée par les Solutions Premium et par le retour à un solide niveau de rentabilité des Solutions Automatisées grâce à l'augmentation du chiffre d'affaires par abonnement. Conformément à sa stratégie, et pour conforter durablement le succès des équipes mises en place au cours des dernières années, le Groupe a poursuivi son investissement dans ses organisations locales au sein des Solutions Premium afin d'accroître les positions sur les marchés clés où la numérisation des genres musicaux s'accélère. Les investissements ont décéléré dans les Solutions Automatisées, TuneCore s'étant concentré sur le lancement de l'offre de tarification illimitée avant de développer de nouveaux produits. La marge d'EBITDA ajusté avant les coûts de la Plateforme Centrale était globalement en ligne avec l'année dernière à 13,5% (13,4% au 1er semestre 2021), conformément à la politique d'investissement contrôlée du Groupe qui impacte temporairement la rentabilité.

Par conséquent, l'EBITDA ajusté du Groupe s'est élevé à 11,7 millions d'euros au 1er semestre 2022, soit une augmentation significative de +60,5% par rapport à l'année dernière (1er semestre 2021 : 7,3 millions d'euros). La marge d'EBITDA ajusté a légèrement augmenté de 50 points de base d'une année sur l'autre pour atteindre 3,3% au 1er semestre 2022, contre 2,8% au 1er semestre 2021.

L'EBIT s'est élevé à -11,3 millions d'euros au 1er semestre 2022, une légère amélioration par rapport à la perte de -14,4 millions d'euros enregistrée sur le 1er semestre 2021.

Le cash-flow libre du Groupe a été positif de 10,8 millions d'euros au 1er semestre 2022, contre une perte de 35,3 millions d'euros au 1er semestre 2021. Le Groupe a généré une variation positive du fonds de roulement. Les avances clients ont continué à progresser mais à un rythme plus lent qu'au 1er semestre 2021 (l'année dernière, la période avait été marquée par le renouvellement de plusieurs grands labels dans le cadre de contrats à plus long terme que d'habitude). Le Groupe a également bénéficié de la variation positive des fournisseurs nets, spécifiquement liée à la croissance des ventes de musique numérique. La bonne performance en matière de génération de cash-flow libre repose également sur l'augmentation des bénéfices et la diminution des dépenses d'investissement par rapport à l'année dernière, qui ont représenté 3,3 % du chiffre d'affaires, contre 5,0 % au 1er semestre 2021. Un niveau plus faible d'investissements a été capitalisé au cours du semestre (9,0 millions d'euros contre 12,2 millions d'euros au 1er semestre 2021), ce qui a entraîné une diminution d'environ 180 points de base en pourcentage du chiffre d'affaires.

Grâce au cash-flow libre positif, la trésorerie nette et les équivalents de trésorerie ont augmenté par rapport à la fin de l'année et s'élevaient à 263,4 millions d'euros à la fin du mois de juin 2022.

Perspectives 2022

Après un 1er trimestre très dynamique, la croissance du chiffre d'affaires de Believe s'est accélérée au 2e trimestre. Le Groupe a toutefois constaté un ralentissement puis une stabilisation de la croissance du streaming financé par la publicité en juin. Compte tenu du niveau significatif d'incertitudes économiques mondiales, le Groupe fait l'hypothèse que la croissance du streaming financé par la publicité devrait rester sur ce taux moins élevé au cours du second semestre 2022. Le streaming payant devrait être résilient et poursuivre sa trajectoire de croissance solide notamment sur les marchés clés du Groupe. En conséquence, Believe poursuivra sa croissance organique au second semestre, mais à un rythme plus mesuré qu'au 1er semestre 2022.

La situation en Russie et en Ukraine est soumise à l'évolution des réglementations locales et internationales, ainsi qu'au taux de change du rouble. La force du rouble devrait permettre de limiter ce ralentissement et le chiffre des deux divisions est devrait être relativement stable par rapport à 2021. Believe opère dans le total respect des sanctions et recommandations internationales et suit de près leur évolution pour prendre toute nouvelle mesure requise.

Compte tenu de ces éléments, Believe prévoit désormais une croissance organique d'environ +29% pour le Groupe, soit un taux de croissance supérieur aux prévisions annoncées le 3 mai 2022 (+20%) et supérieur également à la fourchette annoncée pour la période 2021-2025 lors de l'introduction en bourse (+22 %-+25%). La progression organique serait d'environ +31% hors Russie et Ukraine. Cette croissance inclut un impact positif d'environ 2% lié à l'extension des contrats de service concernant Play Two, Jo&Co, Think Music et VMAG, qui ont été conclus dans le cadre des partenariats stratégiques signés avec ces sociétés au 4e trimestre 2021.

Believe a l'intention de continuer à investir de manière significative dans la Plateforme Centrale et dans les équipes locales au cours du second semestre afin d'alimenter sa future croissance rentable. Le cycle d'investissement continuera à être piloté au plus près, en fonction du niveau des incertitudes économiques. Le Groupe se concentrera comme historiquement sur le renforcement de sa position sur le marché, la numérisation du marché de la musique se développant dans tous les pays. En conséquence, Believe prévoit que sa marge d'EBITDA ajusté se situera autour du niveau de l'année dernière (4%).

Le Groupe anticipe un cash-flow libre positif sur l'année, après être devenu positif sur le premier semestre grâce à la variation positive du besoin en fonds de roulement et des dépenses d'investissement en baisse en % du chiffre d'affaires.

Plus généralement le plan stratégique visant à construire la meilleure entreprise pour les artistes et les labels dans la musique numérique est en bonne voie et le Groupe confirme sa trajectoire moyen terme telle qu'annoncé lors de l'introduction en bourse. Celle-ci comprend un TCAM 2021-2025 entre 22% et 25% et une marge d'EBITDA ajusté de 5% à 7% pour le Groupe d'ici 2025, qui implique une marge des segments avant prise en compte des coûts de la plateforme centrale de 15% à 16%, ce qui correspond à une marge de période de forte croissance, le chiffre d'affaires étant en grande partie réinvesti. Believe est confiant dans sa capacité à atteindre son objectif long terme d'une marge d'EBITDA ajusté du Groupe de 15%.