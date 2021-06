Believe : 340 artistes et labels sont passés de TuneCore vers Believe

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le distributeur indépendant de musique digitale leader du marché sur le segment DIY, TuneCore, et sa maison-mère, Believe, ont aujourd'hui annoncé que plus de 340 artistes et labels du monde entier ont déjà bénéficié de leur programme Signed By.

"Ce projet offre l'opportunité aux artistes les plus prometteurs, distribuant leur musique avec TuneCore, de décrocher un contrat avec le leader de distribution musicale et d'accompagnement aux artistes, Believe", explique la société récemment cotée.

TuneCore, rachetée par Believe en 2015, aide les artistes émergents à gérer de nombreux aspects de leur développement, tout en restant aux commandes de leur carrière. En s'appuyant sur les expertises de Believe, le programme Signed By permet de créer des synergies pour servir au mieux les artistes et les labels à chaque étape de leur développement dans le monde digital.

Le programme Signed By a déjà permis à 340 artistes et labels de passer de TuneCore vers Believe et ses différentes filiales, comme Nuclear Blast, Naïve, All Points, Groove Attack, ou encore PIVTL Projects.