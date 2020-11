Bel / Unibel : anticipent une amélioration de la marge opérationnelle

Bel / Unibel : anticipent une amélioration de la marge opérationnelle









(Boursier.com) — Dans un contexte mondial pénalisé par la crise sanitaire, le chiffre d'affaires consolidé de Bel à fin septembre 2020 s'établit à 2,594 milliards d'euros, en croissance de +2,7% par rapport aux 9 premiers mois de l'exercice précédent, traduisant une croissance organique robuste de +3,5% et un effet de change de - 0,8% (-19 millions d'euros).

Au 3e trimestre 2020, la croissance organique des ventes reste solide (+2% et +3% hors Levant) par rapport à un 3è trimestre 2019 déjà élevé. Le chiffre d'affaires du Groupe s'élève à 857 ME (-1,1% par rapport au 3e trimestre 2019), après prise en compte d'un impact négatif marqué du change (-3,1%, soit -27 ME).

La croissance organique du trimestre a été notamment portée par les bonnes performances réalisées en France et aux États-Unis, où les marques coeur poursuivent leur progression. La Vache qui rit continue sa croissance grâce aux bons résultats de la campagne de début d'année, Kiri et Boursin réalisent également de belles performances sur leurs marchés.

Ces bonnes évolutions compensent les conséquences des mesures liées à la pandémie observées notamment en Europe du Sud (tassement de la consommation de produits en portions dans les "lunch box" consécutive à la fermeture des écoles, activations magasins rendues difficiles par le contexte sanitaire). Les marchés du Levant restent, pour leur part, en recul.

Perspectives 2020

Face à la persistance de la crise sanitaire mondiale, encore très prégnante dans de nombreux pays, le contexte économique reste très incertain. Le Groupe est toutefois confiant dans la poursuite de sa croissance, plus responsable et innovante, et ambitionne de proposer une offre végétale pour chacune de ses marques coeur, en commençant par le lancement de Boursin dans sa version végétale aux Etats-Unis en Octobre.

Le Groupe intensifie sur le second semestre ses investissements de soutien aux marques, plus particulièrement pour les occasions festives de fin d'année, dans le contexte pénalisant de crise sanitaire. BEL entend ainsi renouer avec des actions promotionnelles en magasin, portées par des campagnes comme celle initiée depuis fin septembre par Mini Babybel. De même, les investissements dans des géographies porteuses comme la Chine seront poursuivis sur le second semestre.

Pour 2020, malgré les surcoûts induits par la gestion de la crise sanitaire qui viennent impacter les efforts de productivité industrielle, le Groupe anticipe une amélioration de sa marge opérationnelle par rapport à 2019. Il confirme également, grâce notamment à une bonne maîtrise de son Besoin en Fonds de Roulement et de ses investissements, sa capacité à améliorer sensiblement sa situation de trésorerie.

Avec son engagement de long terme en faveur d'une alimentation plus saine, préservant les ressources de la planète, incarnée par sa nouvelle signature "For all. For good", le Groupe s'inscrit résolument dans un modèle de croissance rentable et responsable.