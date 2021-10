Bel : Sofil a cédé des titres

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 5 octobre à l'AMF, complété par un courrier reçu le 6 octobre, la société par actions simplifiée Sofil, contrôlée par la société BSA SAS, a déclaré avoir franchi en baisse, le 30 septembre, les seuils de 20%, 15%, 10% et 5% du capital et des droits de vote de la société Bel. Elle détient 61.851 actions Bel représentant 123.702 droits de vote, soit 0,90% du capital et 0,92% des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Bel hors marché.