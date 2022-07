Bel signe un accord de cession de sa participation dans la société marocaine Safilait

(Boursier.com) — Le Groupe Bel et Polmlek ont signé un accord pour vendre la participation de Bel dans Safilait, ainsi que la ferme Tarmast qui approvisionne Safilait.

Bel est un leader sur le marché marocain où le Groupe est présent depuis cinq décennies et où il dispose de marques et de positions fortes (dont La Vache qui rit, les Enfants, et Kiri). Le Maroc est un marché clé pour Bel, dans lequel le groupe a augmenté ses investissements et continuera à investir, notamment dans son usine de Tanger.

En 2015, le groupe avait élargi son offre au Maroc en acquérant Safilait, une entreprise laitière spécialisée dans la transformation, le conditionnement et la vente de lait frais, de lait UHT et de produits laitiers frais. Depuis, le Groupe Bel a accompagné Safilait dans le développement de ses produits et de ses activités - dont des marques locales bien connues comme Jibal, et a continué d'investir dans le site de production marocain de l'entreprise. Safilait constitue aujourd'hui le troisième acteur laitier local. Compte tenu de son ambition internationale et de sa forte expertise dans le segment des produits laitiers frais, Polmlek sera mobilisé pour poursuivre le développement et la croissance de Safilait réalisés sous l'égide de Bel.

Bel s'engage à assurer une transition fluide et veillera à une reprise harmonieuse par Polmlek pour toutes les parties prenantes impliquées, notamment par le maintien des synergies commerciales et des projets transversaux. Le maintien des marques connues de Safilait, telles que Jibal, et la proximité locale, sont un élément essentiel de cette opération.

La transaction sera effective après l'approbation des autorités réglementaires et de la concurrence. Elle devrait être finalisée au cours du second semestre 2022.