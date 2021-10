Bel : précisions sur le capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 6 octobre à l'AMF, la société par actions simplifiée Sicopa, filiale à 100% de la société Bel, a déclaré avoir franchi individuellement en hausse, le 30 septembre 2021, les seuils de 5%, 10%, 15% et 20% du capital de Bel. Elle détient individuellement 1.591.472 actions Bel ne représentant aucun droit de vote, soit 23,16% du capital de la société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Bel hors marché, par suite de la cession par la société Sofil de 1.591.472 actions de BEL au profit de la société Sicopa, en échange de la cession par cette dernière d'un périmètre comprenant Royal Bel Leerdammer NL, Bel Italia, Bel Deutschland, la marque Leerdammer et tous ses droits attachés, ainsi que Bel Shostka Ukraine.

A cette occasion, le concert composé du groupe familial Fiévet-Bel et des sociétés Unibel et Sicopa a déclaré avoir franchi en hausse, le 30 septembre, les seuils de 90% et 95% du capital de la société Bel. Il détient 6.560.551 actions Bel représentant 9.776.917 droits de vote, soit 95,46% du capital et 82,21% des droits de vote de cette société.

Après la réalisation de l'acquisition, Sicopa détient 1.591.472 actions de Bel, représentant 23,16% du capital de Bel. Sicopa étant détenue à 100% par Bel, les actions de Bel qu'elle détient sont des actions d'autocontrôle privées de droit de vote dans la mesure où Sicopa détient plus de 10% du capital de Bel.

Le concert détient 6.560.551 actions de Bel représentant 95,46% du capital et 82,21% des droits de vote théoriques de la société et contrôle donc cette dernière.