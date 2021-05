Bel : nouvelle étape en matière de gouvernance

(Boursier.com) — Sous l'impulsion de son PDG, le Groupe Bel annonce son intention d'évoluer vers une gouvernance dissociant les fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général, qui devrait conduire Antoine Fiévet et le Comité des nominations à soumettre au vote du Conseil d'administration courant 2022, la nomination de Cécile Béliot à la Direction Générale du Groupe. Dans la période de transition qui s'ouvre, Cécile Béliot est nommée Directrice Générale Adjointe Groupe et succède à Antoine Fiévet aux fonctions de Présidente du Comité de Surveillance de MOM (marques Materne, Pom'Potes/GoGo squeeZ, Mont-Blanc...).

Cette évolution, préparée depuis l'arrivée de Cécile Béliot chez Bel en tant que Directrice Générale Adjointe en charge de la Stratégie, des Leviers de croissance et des Marchés, permettra au groupe de continuer à conduire sa transformation, tout en perpétuant la vision et les valeurs portées par la famille actionnaire Bel-Fiévet depuis la création de l'entreprise il y a plus de 150 ans. La mission confiée à Cécile Béliot dans cette période de transition est de préparer progressivement le rapprochement des équipes Bel-MOM et de poursuivre le déploiement de la stratégie du groupe autour de ses trois territoires produit complémentaires - lait, végétal et fruit - dans la droite lignée de la démarche d'innovation, d'internationalisation et de modernisation déjà impulsée par Cécile Béliot au sein de Bel.

Depuis son arrivée en 2018, Cécile Béliot a défini au sein du Comité Exécutif les piliers de la stratégie au service d'un modèle de croissance durable, et a piloté depuis, aux côtés d'Antoine Fiévet, le déploiement de cette stratégie : accélération de l'innovation avec notamment le virage du végétal, refonte des missions des marques dans le respect de leur ADN, accélération sur les nouveaux territoires géographiques du groupe (USA, Chine...) et sur les nouveaux circuits de distribution (e-commerce, circuits hors domicile...).

Le Conseil d'administration de Bel s'est déclaré favorable à cette évolution vers une gouvernance dissociée à compter de 2022.