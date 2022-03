Bel : Le résultat net part du groupe ressort à 524 ME

(Boursier.com) — Bel annonce une performance solide qui atteste de la pertinence de son modèle malgré un contexte fortement inflationniste. La croissance organique des ventes est ressortie à +2,3% portée par les marques coeur, MOM, l'Amérique du Nord et la Chine. Le résultat opérationnel est en hausse de 157,2% à 629 ME du fait de la plus-value enregistrée lors de la cession d'un périmètre comprenant la marque Leerdammer.

Le Cash-flow opérationnel à 279 ME, ressort en retrait de -107 ME, traduisant la baisse du résultat opérationnel courant dans un contexte fortement inflationniste.

Le résultat opérationnel courant s'élève à 223 millions d'euros, en retrait de -15,3%, du fait de fortes pressions inflationnistes, avec une hausse des prix des matières premières et des emballages, ainsi que des surcoûts liés notamment à des tensions sur le marché de l'emploi essentiellement aux États-Unis. Ces pressions sont telles qu'elles n'ont pu être intégralement compensées par les hausses de prix de vente et les importants efforts de productivité engagés depuis plusieurs années. Le résultat opérationnel a atteint 629 millions d'euros, en forte augmentation de +157,2%, reflétant essentiellement la plus value de 466 millions d'euros enregistrée lors de la cession d'un périmètre comprenant la marque Leerdammer à Lactalis.

Le résultat financier s'élève à -34 millions d'euros par rapport à -27 millions d'euros en 2020, du fait de l'augmentation des charges financières notamment liée à un effet de change défavorable sur certaines devises émergentes (Turquie principalement) et la remontée des taux longs sur certaines couvertures de taux.

Le résultat net part du Groupe ressort ainsi à 524 millions d'euros, en rebond de +264,8% par rapport à l'exercice précédent. Enfin, le cash-flow opérationnel enregistre un retrait de 107 millions d'euros, pour atteindre 279 millions d'euros. Dans un contexte de très forte volatilité opérationnelle, les efforts continus d'optimisation de la gestion des stocks n'ont pas permis de compenser la baisse du résultat opérationnel courant.

Au 31 décembre 2021, le Groupe Bel affiche une structure financière saine et solide. Les capitaux propres totaux s'établissent à 1.681,6 millions d'euros, contre 1.864,5 millions d'euros au 31 décembre 2020. Cette évolution est principalement liée à la cession d'un périmètre comprenant la marque Leerdammer à Lactalis, en échange des actions propres de Bel.

Perspectives 2022

Malgré une demande toujours bien orientée, le début d'année 2022 reste marqué par de très fortes perturbations et un contexte inflationniste qui s'intensifie et qui perdure. Dans le prolongement de ce que nous avons constaté en 2021, les surcoûts sont tels qu'ils ne pourront pas être instantanément absorbés par les hausses de prix de vente et les gains de productivité.

Pour autant, le Groupe Bel a su faire preuve de résilience, assurer une gestion opérationnelle et financière rigoureuse dans la durée, tout en démontrant l'attractivité renouvelée de ses marques coeur, grâce à sa capacité à innover pour répondre aux nouvelles demandes et attentes de ses clients sur tous les marchés, aussi bien dans le laitier, le fruitier que le végétal. Sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire, géopolitique et de l'environnement de marché, le Groupe se montre ainsi confiant dans sa capacité à renforcer sa position sur le marché mondial du snacking sain. Suite à la cession de Bel Shostka Ukraine le 30 septembre 2021, les ventes du groupe sont peu exposées aux conséquences du conflit en Ukraine. Le groupe reste cependant exposé à l'intensification du contexte inflationniste en conséquence de cette crise.