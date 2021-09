Bel et Lactalis finalisent la cession de la marque Leerdammer et de tous ses droits attachés

(Boursier.com) — Le Groupe Bel et le Groupe Lactalis annoncent aujourd'hui la réalisation de la cession d'un périmètre comprenant Royal Bel Leerdammer NL, Bel Italia, Bel Deutschland, la marque Leerdammer et tous ses droits attachés, ainsi que Bel Shostka Ukraine, à Lactalis. Le périmètre concerné est transféré à Lactalis par Sicopa, filiale détenue à 100% par Bel, en échange de 1.591.472 actions Bel (représentant 23,16% du capital de Bel) détenues par Lactalis. Toutes les conditions suspensives à la finalisation de la transaction ont été satisfaites, notamment l'autorisation sans réserve au titre du contrôle des concentrations de la Commission européenne obtenue le 26 août 2021.

Antoine Fievet, Président-Directeur Général du Groupe Bel, a déclaré : "Je me réjouis du succès de cette cession. Tout d'abord, elle offre de nouvelles perspectives aux marques Shostka et Leerdammer ; je voudrais remercier et adresser mes meilleurs voeux aux équipes, qui ont construit leur succès durant ces 20 dernières années. C'est pour nous une nouvelle étape qui renforce notre modèle d'acteur familial indépendant, qui est depuis la création du Groupe un facteur clé de notre succès. Elle nous permet de continuer à déployer notre stratégie visant à équilibrer notre offre sur les territoires du laitier, du fruitier et du végétal, en cohérence avec notre mission d'entreprise d'offrir une alimentation plus saine et responsable pour tous."

Emmanuel Besnier, Président du Groupe Lactalis, a déclaré : "Avec l'acquisition de Leerdammer et de Shostka, le Groupe Lactalis va compléter son offre d'une gamme de produits connus et appréciés des consommateurs. Notre volonté est de faire de la marque européenne Leerdammer une marque mondiale, en nous appuyant sur l'envergure du Groupe Lactalis. Nous sommes ravis d'accueillir de nouvelles équipes et leur savoir-faire fromager au sein du Groupe".