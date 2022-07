Bel : chute des bénéfices semestriels mais solide situation financière

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2022, Groupe Bel enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 1,683 milliard d'euros (1,691 MdE au 1er semestre 2021), soit un niveau quasiment stable malgré le contexte incertain et un effet de périmètre de -245 millions d'euros lié à la cession de la marque Leerdammer et la filiale Bel Shostka Ukraine à Lactalis. Retraité de cet effet et d'un effet de change de +5,2%, cette évolution traduit une croissance organique de +11,1%.

Le résultat opérationnel du Groupe atteint 69 millions d'euros pour le 1er semestre 2022, en retrait de -36,9% par rapport à celui du 1er semestre 2021 (108,6 ME).

La marge opérationnelle affiche un retrait de 235 points de base lié à la forte pression inflationniste sur l'ensemble des postes d'achat du Groupe. Au 1er semestre, l'ampleur inédite de l'inflation n'a pu encore être totalement compensée par l'accélération des efforts de productivité et la hausse des prix de vente, dont les effets continueront à se répercuter dans les mois à venir. Le Groupe reste mobilisé pour constamment adapter son offre et trouver, dans ce contexte, le meilleur équilibre possible entre la valeur de ses produits et leur accessibilité au plus grand nombre.

Le résultat net part du Groupe du 1er semestre 2022 s'élève à 34 ME (67 ME au 30 juin 2021).

Situation financière

La situation financière du groupe Bel reste solide, avec une dette financière nette de 813,5 ME au 30 juin 2022 (645 ME au 31 décembre 2021).

Cette hausse traduit le rachat du solde du capital du Groupe MOM opéré le 29 avril 2022, à hauteur de 17,44% restant des actions ordinaires pour un montant de 208 millions d'euros. A l'issue de cette opération, Bel détient 100% des actions ordinaires du groupe MOM. Les capitaux propres du groupe s'élèvent maintenant à 1,555 MdE (1,681 MdE au 31 décembre 2021).

Le Groupe dispose toujours d'une forte liquidité à la fois en cash et en ligne de crédit non tirées. Au 30 juin 2022, les excédents de trésorerie et équivalents de trésorerie s'élèvent à 456 ME et les lignes de crédit non tirées sont de 520 millions d'euros avec des maturités 2024.

Perspectives

Face à des incertitudes macro-économiques, le Groupe Bel a fait preuve au 1er semestre de résilience, en confirmant la pertinence de ses choix stratégiques de développement et en démontrant l'attractivité de ses marques, grâce à la fidélité et la confiance de ses consommateurs et de ses partenaires distributeurs. Le Groupe reste vigilant face à une inflation qui se maintient à des niveaux très élevés et qui impactera par conséquent encore très fortement la seconde partie de l'année, nécessitant la poursuite des efforts du groupe pour restaurer ses marges. Bel est pleinement mobilisé pour minimiser l'impact de l'environnement de marché et continuer de renforcer sa position sur le marché mondial du snacking sain.