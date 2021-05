Bekaert : proposition d'introduire le droit de vote double et de modifier la composition du Conseil d'administration en 2022

Bekaert : proposition d'introduire le droit de vote double et de modifier la composition du Conseil d'administration en 2022









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de la société Bekaert a pris une décision unanime, lors de la réunion du Conseil d'administration du 11 mai 2021, sur les propositions relatives à (1) l'introduction du droit de vote double et (2) la future composition du Conseil d'administration, toutes deux avec une application prévue en 2022.

Droit de vote double

Le 6 mai 2021, l'actionnaire de référence de NV Bekaert SA, Stichting Administratiekantoor Bekaert, a proposé au Conseil d'administration d'envisager l'introduction du droit de vote double. Après délibération approfondie, le Conseil d'administration a pris une décision unanime en faveur de l'introduction du droit de vote double comme moyen de récompenser une vision à long terme et la loyauté dans l'engagement des actionnaires.

Un droit de vote double serait accordé à toutes les actions inscrites depuis au moins deux années sans interruption au nom du même actionnaire dans le registre des actions.

La proposition d'introduction du droit de vote double sera soumise à une Assemblée Générale Extraordinaire, dont l'approbation requiert un quorum de 50% et une majorité spéciale de 66,67%. Une fois approuvé, le droit de vote double s'appliquerait à partir de la prochaine Assemblée Générale, qui devrait être l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2022.

Composition du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration a également décidé de renforcer davantage son profil de gouvernance en proposant des modifications dans sa composition. Dans sa composition actuelle, le Conseil d'administration montre déjà une gouvernance rigoureuse avec un Président indépendant et un niveau élevé de diversité au niveau du sexe (38%/62%), de l'expertise et de la nationalité (54% de non-Belges).

En outre, la représentation des Administrateurs indépendants est forte dans les deux comités du Conseil d'administration : la majorité (66,67%) dans le Comité de Nomination et de Rémunération et la moitié (50%) dans le Comité d'audit, des risques et de gestion financière.

Le Conseil propose de renforcer davantage sa gouvernance par les modifications suivantes si le droit de vote double est approuvé :

Indépendance accrue dans un Conseil équilibré où les Administrateurs indépendants et le CEO représenteront au moins la moitié des membres du Conseil;

Réduction du nombre des membres du Conseil de 13 à 10, y compris une réduction des Administrateurs nommés sur proposition de l'actionnaire de référence de 7 à 5.

Les modifications dans la composition du Conseil requerront l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire du 11 mai 2022. Stichting Administratiekantoor Bekaert a confirmé son soutien plein et entier de cette proposition.