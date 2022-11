Bekaert : croissance robuste du chiffre d'affaires dans un environnement "turbulent"

(Boursier.com) — Au cours des 9 premiers mois de 2022, le chiffre d'affaires consolidé du groupe Bekaert a progressé à 4.336 millions (+777 millions ou +21,8%) et le chiffre d'affaires global à 5.257 millions d'euros (+931 millions ou +21,5%).

Le chiffre d'affaires du groupe a connu une croissance à deux chiffres dans les quatre plateformes d'activités, malgré la baisse des volumes dans la plupart des domaines d'activités.

La solide exécution des prix et les améliorations structurelles du portefeuille d'activités du Groupe reflètent clairement les progrès accomplis dans la réalisation des priorités dans la transformation stratégique et dans notre capacité de résilience. Aussi restons-nous confiants quant à notre capacité à atteindre les objectifs de performance à moyen terme au-delà des turbulences économiques actuelles.

Évolution des marchés au cours de la période juillet-septembre 2022

Le chiffre d'affaires consolidé est de 1.477 millions d'euros (+17,9%) et le chiffre d'affaires global de 1.801 millions d'euros (+16,5%).

"Alors que les turbulences macroéconomiques mondiales affectent de plus en plus la demande sur nos marchés, Bekaert reste focalisée sur l'exécution de son programme de transformation, qui renforcera encore les fondations de l'entreprise et lui permettra de saisir les opportunités futures" commente la direction.

Perspectives

Le groupe s'attend à ce que la pression sur la demande demeure dans la plupart des régions, en particulier en Amérique latine et dans la région EMEA. "Bekaert restera agile pour faire face à ces pressions, comme elle l'a fait jusqu'à présent en 2022".

Bien que les perspectives restent incertaines et évoluent rapidement, le management prévoit actuellement pour l'ensemble de l'année 2022 :

Un chiffre d'affaires consolidé d'environ 5,7 milliards d'euros, soit une augmentation de +900 millions par rapport à l'année dernière, grâce une gestion des prix rigoureuse et aux améliorations structurelles du mix;

Une dilution de la marge d'environ 150 points de base due à l'impact de la transmission de l'inflation des coûts à marge nulle;

Par conséquent, l'EBIT sous-jacent devrait se situer dans une fourchette de 450-460 millions d'euros.

"Nos ambitions de rentabilité à moyen terme restent inchangées. Nous avons considérablement renforcé les fondamentaux de nos activités et sommes confiants dans notre capacité à atteindre nos objectifs de performance au-delà des turbulences économiques actuelles" conclut la direction.