Bekaert annonce un dividende brut de 1,80 euro par action

(Boursier.com) — Bekaert enregistre une forte génération de trésorerie et une amélioration des marges

Chiffre d'affaires de EUR 4,3 milliards - EBITu de EUR 388 millions (marge de 9,0%) - FCF en hausse de 40% - L'effet de levier reste faible à 0,5x Endettement net/EBITDAu - Proposition d'un dividende de EUR 1,80 par action (+9%)

Bekaert a réalisé une performance financière résiliente en 2023, améliorant encore les marges bénéficiaires (marge EBITu à 9%, en hausse de 80 points de base par rapport à l'exercice 2022) et générant un flux de trésorerie solide (FCF de 267 millions, en hausse de +40% par rapport à l'année précédente).

"Malgré la baisse des volumes et des conditions plus faibles dans de nombreux marchés finaux, l'entreprise continue de bénéficier de l'exécution réussie de la stratégie de Bekaert, en maintenant la discipline en matière de fixation de prix, en améliorant le mix de produits à marge plus élevée et en stimulant l'efficacité des coûts. Pour ce qui est de l'avenir, le repositionnement visant à cibler de nouvelles opportunités de croissance liées à la transition énergétique et aux tendances à la décarbonisation se poursuit et soutient les objectifs financiers ambitieux de l'entreprise pour 2026" commente la direction.

Le Chiffre d'affaires consolidé est de 4,3 Milliards d'euros (-13,5%) et chiffre d'affaires global de 5,3 Milliards d'euros (-13,9%), principalement en raison de l'inversion de l'inflation du coût des matières premières, de la diminution des volumes et de l'impact défavorable des fluctuations des taux de change. L'inversion de l'inflation antérieure du coût des intrants a réduit le chiffre d'affaires de -437 millions et la baisse des volumes (-3,7%) a entraîné un repli du chiffre d'affaires de -188 millions. Les effets de change ont eu un impact de -152 millions.

Cotation...

Le succès de l'optimisation des prix et du mix vers des produits à marge plus élevée a permis d'augmenter le chiffre d'affaires de +101 millions. La marge brute sous-jacente est restée stable malgré la baisse du chiffre d'affaires (745 millions, contre 749 millions pour l'exercice 2022), soit une marge de 17,2% (contre 15% pour l'exercice 2022)

Le Résultat par action des activités poursuivies est de 4,75 euros (en hausse de +5,5% par rapport à 4,50 euros pour l'exercice 2022). Le Cash-flow libre (FCF) ressort à 267 millions, en hausse de +40% par rapport à 191 millions pour l'exercice 2022, bénéficiant d'une amélioration continue de la gestion du fonds de roulement.

L'endettement net est de 254 millions (380 millions pour l'exercice 2022), y compris le produit de la cession des activités de Steel Wire Solutions au Chili et au Pérou.

"La performance financière réalisée en 2023 et la position financière solide de l'entreprise nous donnent confiance dans notre capacité à poursuivre nos priorités stratégiques. Bien que les incertitudes économiques demeurent et qu'un certain nombre de marchés finaux restent difficiles, nos activités en 2024 ont bien démarré dans la majorité de nos plates-formes et la direction prévoit une croissance modeste du chiffre d'affaires ainsi que des marges à tout le moins stables en 2024" commente le groupe.

"Au-delà de 2024, nous restons confiants dans nos objectifs de croissance du chiffre d'affaires de plus de 5% par an à moyen terme et, à partir de 2026, d'une marge EBITu de plus de 10%, d'un ROCEu de plus de 20% et de plus de 50% du chiffre d'affaires généré par des solutions durables".

Engagement à restituer de la valeur aux actionnaires

Le Conseil d'administration s'est engagé à maintenir une politique d'allocation du capital stratégique, en équilibrant l'investissement dans la croissance future et l'innovation, tout en maintenant un bilan solide et en augmentant les rendements des actionnaires au fil du temps.

Au cours des deux dernières années, Bekaert a réussi à restituer plus de 400 millions, grâce à des programmes de rachat d'actions d'environ 240 millions et à une augmentation significative du dividende, en hausse de 50% en 2022 et encore de 10% en 2023.

La poursuite de l'exécution réussie du plan stratégique a stimulé les performances financières de Bekaert, sa résilience opérationnelle, la position de son bilan, son potentiel de génération de liquidités et, par conséquent, le rendement potentiel pour les actionnaires.

Alors que ce plan stratégique reste clair et inchangé, l'arrivée du nouveau CEO, Yves Kerstens, en septembre 2023, a été un catalyseur pour le Conseil d'administration afin de revoir les priorités en matière d'allocation de capital. S'appuyant sur les bases solides des améliorations entrepreneuriales et financières de ces dernières années, le Conseil d'administration a conclu que le moment était venu d'accélérer ce plan et le programme de transformation de Bekaert, afin de tirer parti des opportunités de croissance. Par conséquent, le Conseil d'administration a l'intention de donner la priorité à l'investissement dans l'entreprise, à la fois organique et inorganique, au cours des 12 à 24 prochains mois et a pris la décision de suspendre le programme de rachat d'actions.

Le groupe entend maintenir sa politique d'augmentation progressive du dividende d'année en année et annonce aujourd'hui un dividende brut de 1,80 euro par action, soit une augmentation de 9% en glissement annuel, qui sera proposé par le Conseil d'administration lors de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires en mai 2024.