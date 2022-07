Bekaert affiche une forte croissance et des résultats financiers solides

(Boursier.com) — Bekaert a affiché une croissance robuste et une solide performance bénéficiaire au cours du premier semestre 2022, grâce à une forte exécution des prix et à une excellente performance opérationnelle. Ces résultats ont été obtenus en dépit de la volatilité croissante, de l'inflation des coûts, des défis de la chaîne d'approvisionnement, des mesures de confinement en Chine et d'une demande plus faible dans certaines zones géographiques, par rapport à un premier semestre très fort l'année dernière.

Le groupe a publié un Chiffre d'affaires consolidé de 2.859 millions d'euros (+24%) et un chiffre d'affaires global de 3.456 millions d'euros (+24%). La rentabilité est élevée, à un niveau à peu près équivalent au très solide premier semestre 2021 en valeur absolue, avec un bénéfice brut de 472 millions d'euros, en ligne avec le très solide premier semestre 2021 (473 millions). L'EBIT sous-jacent est de 283 millions d'euros, atteignant presque le taux de profitabilité élevé du premier semestre 2021 (285 millions). L'EBITDA sous-jacent ressort à 381 millions, une hausse de 5 millions par rapport à la même période de l'année dernière (376 millions d'euros).

La transmission de l'inflation élevée des coûts a entraîné une certaine dilution d'un nombre de ratios, par rapport à la performance exceptionnelle de la marge de l'année dernière :

Marge EBIT sous-jacent sur chiffre d'affaires de 9,9% (contre 12,4%); Marge EBITDA sous-jacent sur chiffre d'affaires de 13,3% (contre 16,3%); ROCE sous-jacent de 22,8% (contre 26,9%)

Le Résultat net est très solide: Le résultat de l'exercice attribuable aux actionnaires de Bekaert a augmenté de +14% jusqu'à 237 millions. Il en résulte un résultat par action de 4,16 euros, en hausse de 14% contre 3,66 euros l'année dernière.

L'augmentation du fonds de roulement par rapport à l'année dernière est principalement due à l'inflation des coûts et a eu un impact négatif sur les flux de trésorerie.

L'endettement net est de 673 millions, en hausse par rapport à 519 millions au 30 juin 2021. L'endettement net sur EBITDA sous-jacent est restée bien inférieur à 1 (0,88 contre 0,69 à la fin du premier semestre 2021).