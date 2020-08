Beiersdorf : le fabricant de la crème Nivea trébuche, la rentabilité va chuter en 2020

Crédit photo © Beiersdorf

(Boursier.com) — Dans un marché en repli, L'Oréal cède 1,2% à euros alors que Beiersdorf trébuche de 5% à Francfort après avoir prédit une chute des ventes et de la rentabilité pour l'ensemble de l'année. Le fabricant de la crème Nivea s'attend à ce que sa marge opérationnelle 2020 soit nettement inférieure à celle de l'an dernier. Sur les six premiers mois de l'exercice, ses ventes ont également déçu, ressortant en repli de 10% à 3,449 milliards d'euros, là où les analystes tablaient sur 3,65 MdsE (-10,7% en organique). Les ventes de Nivea, sa principale marque, et celles de sa division de produits adhésifs Tesa ont baissé respectivement de 8,8% et 10%. Le résultat opérationnel a diminué de 20% à 472 ME, légèrement supérieur au consensus.

"En cette année extrêmement turbulente, notre activité a été fortement touchée par la pandémie de COVID-19. L'ensemble du marché des soins de la peau a connu une baisse significative et, par conséquent, l'effet sur les ventes s'est clairement fait sentir au cours du premier semestre 2020. Cependant, Beiersdorf a pu augmenter ses parts de marché dans ce contexte difficile. Cela démontre la force de nos marques iconiques, notre capacité à réagir à l'évolution rapide de la demande des consommateurs et la résilience de nos collaborateurs et de l'organisation", a déclaré Stefan De Loecker, PDG de Beiersdorf.