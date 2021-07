Befimmo : un nouvel hôtel emblématique ouvrira ses portes en 2025 au sein du ZIN

Befimmo : un nouvel hôtel emblématique ouvrira ses portes en 2025 au sein du ZIN









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Standard International, le leader de l'hébergement hôtelier à qui l'on doit des hôtels emblématiques aux quatre coins du monde, de New York et Miami à Londres et aux Maldives, ajoute aujourd'hui Bruxelles à son portefeuille grandissant de destinations. ZIN, le projet de rénovation en cours des tours 1 et 2 du World Trade Center géré par Befimmo dans le quartier nord de Bruxelles, accueillera en effet The Standard, en 2025.